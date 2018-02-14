台水宣布：花蓮今晨全面恢復供水

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）花蓮6日大地震造成當地供水管線多處脫接破損，使得花蓮市區及美崙、新城地區停水用戶高達4萬戶，經台水公司全力搶修後，台水宣布，花蓮今天凌晨全面恢復供水。



台灣自來水公司表示，自來水公司第九區管理處自2月7日起至2月14日凌晨，破管件數超過800處，歷經7天搶修，全台支援水車49台、支援修漏廠商29組人力，動員超過500人24小時不眠不休全力投入復水工作，經全力持續搶修後，已於今天凌晨全面恢復供水。



在搶修過程中，為降低民眾的不便，台水除設置45處臨時取水站、啟動7條缺水地區巡迴供送路線，並善用各方水車至大樓、醫療院所提供灌水服務。



台水表示，復水初期，仍有個別修復案件，但不影響供水；惟春節接近，用水量大增，會有水壓偏低情形，請用戶體諒。



同時，台水也表示，復水期間管網仍脆弱，且主震後餘震不斷，仍可能造成內、外線脫接致零星用戶無水，自來水公司春節期間服務不打烊，若有看到地面漏水現象，請主動通報1910或透過台水供水資訊平台，由村里長及民代群組通報，請用戶共體時艱、節約用水。（編輯：張均懋）1070214