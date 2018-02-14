花蓮地震政府救災 民進黨：7成6滿意

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（中央社記者謝佳珍台北14日電）花蓮地震釀災，根據民主進步黨今天公布民調，76.5%受訪民眾滿意政府救災表現，花東地區滿意度甚至達8成；至於總統蔡英文的支持度與滿意度，分別為50.6%、50.4%。



民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）上午召開記者會，公布「花蓮震災救災滿意度民調」指出，76.5%受訪民眾滿意政府這一次花蓮地震救災表現，12.5%不滿意。



谷辣斯．尤達卡說，泛藍與泛綠對政府救災表現滿意度都超過7成，泛綠85.9%滿意，泛藍71.7%滿意，由於過去民進黨在基隆、宜蘭、花蓮、台東、澎湖支持度或滿意度相對弱勢，這次災後民調發現，基宜花東澎，滿意度高達80.6%。



谷辣斯．尤達卡表示，根據民調結果，20歲到29歲年齡層支持或滿意政府救災表現比例最高，達86.2%，可能是網路傳播、社群網路運用活耀，年輕族群傳遞政府救災成效。



蔡總統支持度方面，根據民調，50.6%支持、41.1%不支持；至於是否滿意蔡總統最近表現，50.4%滿意、42.9%不滿意。



谷辣斯．尤達卡表示，民進黨執政這幾個月，蔡總統支持度一直以來維持超過5成。



民進黨這份民調於2月12日至13日，以電話成功訪問811個有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.4%。（編輯：張均懋）1070214