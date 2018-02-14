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製造業附加價值率連5升 創歷年次高

發稿時間：2018/02/14 14:28

最新更新：2018/02/14 14:45

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經濟部14日公布105年製造業附加價值率30.3%，連5年提升，創下歷年次高紀錄。（中央社檔案照片）經濟部14日公布105年製造業附加價值率30.3%，連5年提升，創下歷年次高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北14日電）受惠於國際原物料價格下跌，企業精進研發技術，加上產業往高附加價值率業別集中，經濟部今天公布105年製造業附加價值率30.3%，連5年提升，創下歷年次高紀錄。

經濟部統計處指出，台灣產業特性以代工或零組件生產居多，製造業附加價值率低於著重研發及發展自有品牌的美、日等國，但近2年受惠於原物料價格下跌，提升幅度大；與民國100年相比，美國製造業附加價值由34.2%提升至105年38.2%，提高4個百分點，日本則由32.2%提升至36.5%，提高4.1個百分點，台灣同期則提高8.4個百分點，與美國、日本、德國、南韓等主要國家相較之下增幅最大。

台灣製造業附加價值率105年達30.3%，較104年提升1.8%，為歷年次高，主因近年國際農工原料，企業精進研發技術，提升產品附加價值，加上國內產業發展往附加價值率較高業別集中。

觀察台灣製造業主要業別，以電腦電子及光學製品業附加價值率43.4%最高，較100年提升5.1個百分點，電子零組件業以39.6%居次，提升10.3個百分點。統計處指出，這兩個業別是國內研發支出占比最高者，可見研發投入對提升附加價值的影響。

石油及煤製品則受惠於國際原油價格續降，加上開拓利基產品及新興市場，附加價值率由100年9.7%提升至105年28.2%，增幅最大。

值得注意的是，台灣製造業主要業別附加價值占比中，電子零組件業以35.9%居首，較100年提升6.6個百分點，其餘業別占比相對較低；統計處表示，由於製造業往高附加價值率的電子零組件業集中，有助推升整體製造業附加價值率，但要注意可能加重總體經濟繫於單一業別景氣榮枯的風險，推痛5+2產業創新，有助製造業邁向穩健多元發展方向。

附加價值為企業生產產品總價值（生產總額）扣除向其他企業購買的原材物料、半成品及服務等中間投入後所創造的價值，附加價值在生產總額占比即為附加價值率。（編輯：林沂鋒）1070214

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