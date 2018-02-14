達比修有披小熊11號 曾仁和跟著改背號

日籍強投達比修有（右）加盟美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊，選擇11號球衣，連帶影響曾仁和（左）跟著改背號。（圖左為中央社檔案照片；圖右取自芝加哥小熊隊Instagram網頁www.instagram.com/cubs/）

（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）日籍強投達比修有加盟美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊，選擇11號球衣，原背號主人史麥利改挑台灣旅美好手曾仁和39號，曾仁和今年球季將改穿1號球衣。



小熊隊今天為達比修有舉行加盟記者會，以6年1.26億美元（約新台幣37億元）合約網羅達比修有加入，達比修有當場穿上11號球衣。



不過，達比修有挑選背號11號後，連帶影響曾仁和跟著改背號，美國記者葉倫（Al Yellon）在推特（Twitter）上指出，原本11號球衣的主人史麥利（Drew Smyly）後來改穿39號，而39號正是曾仁和的背號。



曾仁和新球季則選擇個位數號碼中最小的數字1，作為今年的背號。



曾仁和2013年加盟小熊隊，去年9月15日大聯盟初登板，為史上第14位登上大聯盟的台灣選手。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070214





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