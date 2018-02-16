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憲兵軍犬肩負偵爆使命 從挑選到訓練都嚴格

發稿時間：2018/02/16 08:39

最新更新：2018/02/16 11:31

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憲兵軍犬從挑選到訓練都非常嚴格，領犬員藉由和軍犬「玩耍」的過程中，訓練軍犬學會在複雜環境下找到爆裂物。中央社記者裴禛攝　107年2月16日憲兵軍犬從挑選到訓練都非常嚴格，領犬員藉由和軍犬「玩耍」的過程中，訓練軍犬學會在複雜環境下找到爆裂物。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

（中央社記者呂欣憓台北16日電）憲兵軍犬隊復編至今20年，軍犬從挑選到訓練都非常嚴格，領犬員藉和軍犬「玩耍」過程中，訓練軍犬學會在複雜環境中找出爆裂物，軍犬可說是肩負重大偵爆使命。

國慶日、元旦或世界大學運動會等重大活動時，都看到憲兵軍犬隊蹤跡，這些不是普通毛小孩，而是負責偵蒐爆裂物的軍犬。軍犬養成過程不容易，從挑選犬隻、訓練與照護都需高度專業。

軍犬隊隸屬於憲兵指揮部警衛大隊，民國63年成立，83年時一度裁撤，88年復編。

軍犬培訓從挑選過程開始就非常嚴格，軍犬隊和財政部關務署合作，從關務署進口或自行培育的犬隻中挑選，這些犬隻本身就有能偵測的基因，軍犬分隊士官長劉信宏說，軍犬隊一期受訓20隻，僅3隻能畢業，但淘汰的不代表不好，只是不適合偵爆，轉到其他單位一樣會有好表現。

zoom in 憲兵軍犬的領犬員藉由和軍犬「玩耍」的過程，訓練軍犬學習尋找爆裂物，只要受訓犬隻找到爆裂物，領犬員就會用毛巾和犬隻拉扯玩耍，透過正向鼓勵的方式讓受訓犬隻下次找目標物更起勁。中央社記者裴禛攝　107年2月16日憲兵軍犬的領犬員藉由和軍犬「玩耍」的過程，訓練軍犬學習尋找爆裂物，只要受訓犬隻找到爆裂物，領犬員就會用毛巾和犬隻拉扯玩耍，透過正向鼓勵的方式讓受訓犬隻下次找目標物更起勁。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

偵爆犬2歲前會由領養家庭定期帶到鐵工廠之類的地方，習慣吵雜複雜環境；劉信宏說，如果犬隻沒經過這樣社會化的訓練，好不容易訓練好，聽到鐵工廠的聲音可能就不想工作。

對犬隻來說，一生中最重要的事就是吃、玩和占地盤，在訓練軍犬偵蒐爆裂物過程中，在人類眼中看似嚴格的訓練，對犬隻來說其實就是玩耍過程，只要受訓犬隻找到爆裂物，領犬員就會把毛巾丟向犬隻並和犬隻拉扯玩耍，讓犬隻覺得找到爆裂物就會有人陪玩，下次找目標物就會更起勁。

訓練犬隻過程要非常細膩，從最簡單的氣味連結開始，讓犬隻熟悉爆裂物味道，接著利用空心磚或花盆等物品，訓練犬隻能迅速反應。

犬隻熟悉味道後，訓練環境會變得更複雜，例如把爆裂物放在好幾個抽屜中的一個，訓練犬隻隙縫搜尋能力，更複雜的還有辦公室搜索和雜物堆搜索，訓練犬隻在多重環境氣味中，迅速找到爆裂物。

訓練犬隻的每個環節也要非常注意，例如領犬員用來放置爆裂物的手套就要經常更換，有時用塑膠手套，有時用帆布手套，劉信宏說，如果使用固定的手套，會讓犬隻把爆裂物味道和手套味道連結在一起，犬隻就無法判斷出真正的爆裂物。

憲兵軍犬訓練過程非常細膩，隨著犬隻逐步熟悉味道後，訓練環境也會變得更複雜，例如把爆裂物放在好幾個抽屜中的一個，訓練犬隻的隙縫搜尋能力。中央社記者裴禛攝　107年2月16日憲兵軍犬訓練過程非常細膩，隨著犬隻逐步熟悉味道後，訓練環境也會變得更複雜，例如把爆裂物放在好幾個抽屜中的一個，訓練犬隻的隙縫搜尋能力。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

目前軍犬隊內的犬隻有德國狼犬、比利時狼犬與拉布拉多，分別接受早期美式與澳洲偵爆犬訓練。劉信宏說，美式訓練是一口令一動作，人比到哪，狗聞到哪，104年軍犬隊與關務署緝毒犬中心合作，改用澳洲方式，最大不同在於澳洲方式不會有口令指揮，而是交給犬隻自主判斷。

劉信宏說，接受澳洲式訓練的拉布拉多犬搜尋過程很快，會自己判斷搜尋最想要的玩具，不會依賴人的手勢。

有趣的是，訓練犬隻過程中，領犬員都以英文和狗互動，例如當犬隻找到爆裂物時，領犬員會以興奮語氣一邊和犬隻玩一邊喊著“Good Boy！”但這可不是因為狗狗是「老外」，而是英文聽起來高亢的語氣，會讓狗狗更樂在尋找目標物過程。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070216

延伸閱讀》憲兵軍犬每週最多工時比你還短！還有專人陪跑梳毛

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