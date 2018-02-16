替代役男操刀阿榮講堂 顛覆葉俊榮形象

（中央社記者劉麗榮台北16日電）內政部發言人室推創意行銷，找來有影片製作經驗的替代役男陳宣佑，拍攝「阿榮講堂」大膽顛覆內政部長葉俊榮形象；具繪圖專長的替代役男林俊穎手繪桌曆飄幾米風。兩人堪稱史上最強替代役男。



葉俊榮上任後積極尋找部內的年輕同仁發想創意做行銷，找到最後發現，最年輕的就是替代役男，不但有創意，還勇於挑戰葉俊榮的底線。





世新廣電系畢業的陳宣佑（左），在內政部擔任替代役期間幫內政部拍攝「阿榮講堂」，大膽顛覆部長葉俊榮（右）形象。（陳宣佑提供）中央社記者劉麗榮傳真 107年2月16日

世新廣播電視電影系電影組畢業的陳宣佑，外型帥氣，充滿自信的他自封「板橋彭于晏」，讓人不得不留下印象。陳宣佑操刀「阿榮講堂」，也常利用時下年輕人或大家熟悉的流行哏做圖解，加深印象，也讓政策宣導不會那麼無聊沉悶。



談提供青年租屋的社會住宅，陳宣佑用終於退伍的朋友「阿榮」鋪哏，跟葉俊榮的阿榮講堂同名，影片插播家喻戶曉的鐵牛運功散廣告片「媽，我阿榮啊（台語）」，「笑」果十足；談租賃定型化契約的應記載事項，陳宣佑突然在現場發問：「如果房客很正，可不可以記載給LINE？」讓葉俊榮大笑「想太多。」



風格無厘頭、搞笑的陳宣佑不是樣樣都照劇本來，常靈光一現給葉俊榮出考題。葉俊榮看到後製影片時曾問：「放這個好嗎？會不會太小丑了？」經幕僚說服，葉俊榮也坦然接受，樂於嘗試，甚至自嘲「被玩得很徹底。」



陳宣佑負責拍攝時，另一位替代役男林俊穎則擔任場控，從旁協助掌鏡。畢業於元智大學資訊傳播學系科技組的林俊穎服役期間除了協助拍攝、剪接外，還畫出內政部第一本手繪桌曆。



林俊穎用台灣黑熊、獼猴、土狗跟帝雉做主角，以每月重要節日畫出主題。內政部號稱天下第一部，舉凡兵役節、空勤總隊成立週年、言論自由日、警察節、地政節等，都是內政部掌管範圍。黑熊會在不同節日穿著不同制服，畫風溫暖、親切，透露出一種寧靜感。





內政部役男林俊穎（圖）用台灣黑熊、獼猴、土狗跟帝雉為主角，手繪畫出內政部第一本手繪桌曆，畫風親切溫暖，飄幾米風。中央社記者劉麗榮攝 107年2月16日

這讓也喜歡手繪插圖的葉俊榮相當讚賞，認為林俊穎畫出了內政部各種業務的精神，葉俊榮下鄉慰勤時，不忘送給派出所員警。



內政部當時在成功嶺挑選役男時，開出的條件是會影片製作、攝影或電腦繪圖，當時林俊穎帶了一疊厚厚的手繪作品，他和陳宣佑都是第一輪就被挑中。



林俊穎說，經過這段時間的磨練，回頭看自己早期的作品，發現自己畫畫功力進步了。陳宣佑退伍離開內政部後，持續影像創作，拍攝MV，4月將轉往海外發展。



發言人室科長施伯憲說，這段時間因為有陳宣佑和林俊穎的合作無間，才有這麼多成品，兩人堪稱「史上最強役男」，他相信，這些作品，日後將成為他們重要的履歷之一。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070216