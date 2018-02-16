NBA金塊新秀14分鐘斬獲大三元 破歷史紀錄

美國職籃NBA丹佛金塊中鋒佐基奇（持球者）15日以聯盟史上最快速度14分33秒拿下「大三元」。（圖取自丹佛金塊隊twitter twitter.com）
（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊中鋒佐基奇（Nikola Jokic）今天以聯盟史上最快速度14分33秒拿下「大三元」，助球隊以134比123擊敗密爾瓦基公鹿。
法新社報導，塞爾維亞新秀佐基奇只花14分33秒，就飆出16分、10籃板和11助攻，打破一項屹立63年之久，由塔克（Jim Tucker）在1955年創下的17分鐘紀錄。
身高208公分、22歲的佐基奇整場比賽共繳出30分、15籃板和17助攻，助金塊以完美表現邁入明星賽週末。
近代只有衛斯布魯克（Russell Westbrook）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和西蒙斯（Ben Simmons）取得大三元的速度，能與佐基奇匹敵。
路透社報導，佐基奇13日也摘下大三元，助球隊擊敗聖安東尼奧馬刺。
公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天21投14中，貢獻36分、11籃板、13助攻和3火鍋，拿下個人本季首場大三元。
金塊贏得這場比賽後，戰績來到32勝26敗，西區聯盟排名第6。（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070216
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