總統關心震災民眾 陳副總統銜命赴花蓮慰問

總統蔡英文十分關切花蓮6日震災後災民安置情形及如何過年，春節前交代副總統陳建仁（左2）安排行程，請陳副總統代表總統府大年初一前往花蓮探視災民，陳副總統16日前往花蓮「到戶拜訪」民眾。中央社 107年2月16日

（中央社台北16日電）總統蔡英文十分關切花蓮6日震災後災民安置情形及如何過年，春節前交代副總統陳建仁安排行程，請陳副總統代表總統府大年初一前往花蓮探視災民，陳副總統今天前往花蓮「到戶拜訪」民眾。



總統府發言人林鶴明下午接受中央社記者訪問時證實，花蓮地震發生後，蔡總統兩度前往花蓮了解救災及災民安置情況。雖然搜救行動在過年前大致告一段落，但蔡總統仍十分關切災後民眾安置情形及如何過年，還在過年前錄製春節談話，特別代表全體國民對花蓮的朋友們表達關心與祝福。



林鶴明說，蔡總統在春節前交代陳副總統安排行程，請陳副總統代表總統府在大年初一前往花蓮探視災民，除獻上春節祝福，也了解受災戶安置情況。



陳副總統考量過年期間，民眾可能各有規劃和考量，放假前透過行政院東部辦公室協助，事先探詢民眾意願，避免打擾民眾過年。



由於收容中心已結束安置工作，災區民眾在政府協助下，安排入住飯店和旅舍，陳副總統前往花蓮探視民眾時，特別採用「到戶拜訪」形式，在行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及民主進步黨籍立法委員蕭美琴陪同下，由陳副總統攜帶油飯到民眾入住的飯店，代表蔡總統獻上政府關心和祝福。



此外，由於地震造成災區部分停水情況依然在搶修中，蔡總統非常重視基礎建設復原情形，特別敦請陳副總統前往了解。



陳副總統在探視災民後，預計再前往台灣自來水公司第九區管理處了解目前搶修情形，並致贈總統府福袋及油飯給自來水公司同仁，感謝大家在春節期間還在崗位上為民眾用水需求而努力搶修；陳副總統稍晚也將前往因地震而建築物有受損的黎明教養院，探視目前還留置在院內的重症孩童。





陳副總統幕僚表示，陳副總統在地震發生後，即以書柬委請總統府主計處長代將個人一月薪資所得捐到賑災社會救助金專戶。陳副總統和幕僚談到這次很多民眾為災區出錢出力的善行時，認為台灣民眾每次遇到災難所展現的凝聚力和慈悲心，是台灣社會最重要且珍貴的能量，令人感動。上天一定會保佑台灣這塊福地，讓善人在這裡享平安、喜樂和幸福。（編輯：趙蔚蘭）1070216



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