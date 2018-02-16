關注董雲裳發言 外交部：台美關係密切友好

美國共和黨籍參議員盧比歐手持美國國務院領務局過去與更新後的網頁截圖，向國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳（圖）質詢中華民國國旗遭撤除一事。對此，董雲裳表示知情。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡佳伶台北16日電）外交部發言人李憲章今天說，外交部注意到美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳的發言。外交部認為，台美關係近年長足發展，是基於台灣關係法所獲致成果，台美關係密切友好。



美國聯邦參議院外交委員會今天舉行包括美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳（Susan A. Thornton）在內3名官員的任命聽證會。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）手持美國國務院領務局過去與更新後的網頁截圖，向董雲裳質詢中華民國國旗遭撤除一事。





美國聯邦參議院外交委員會15日舉行國務院亞太事務助理國務卿任命聽證會，參議員盧比歐手持國務院領務局官網更新前後截圖，對中華民國國旗遭到撤除提出質疑。（截自美國參議院外委會官網）中央社記者江今葉華盛頓傳真 107年2月16日

對此，董雲裳表示知情，指出這是領務局官方網站更新旅遊通知時做出變動，是承包商所為，辦公室事先並未過目。但她也說，美國並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是與美方有正式官方關係的國家，美國政策是不在官方網站上顯示中華民國國旗。



李憲章表示，外交部注意到美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳在參議院外委會提名聽證會的發言。



外交部認為，台美關係近年來有長足發展，這是多年來基於台灣關係法所獲致的成果，目前台美雙方在國防、經貿、區域安全、國際空間等領域上的合作，也持續展現台美關係的密切友好，以及雙方合作的實質多元。相信未來雙方會持續秉持台灣關係法，發展更為強健的雙邊關係。



此外，李憲章強調，中華民國台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，也會捍衛民主價值與人民的生活方式。



黨政人士表示， 美國雖於1979年與中華民國台灣終止正式外交關係，但依據台灣關係法第4條規定，美國國內法提及外國或外國政府時，不僅包括台灣，這些法律對台灣也適用。（編輯：李淑華）1070216



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