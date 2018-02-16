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初一春假人潮往墾丁 每小時車流量2500輛次

發稿時間：2018/02/16 16:29

最新更新：2018/02/16 17:02

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根據屏東縣警局交通隊統計，16日大年初一上午台1線由北往南的車流，可以說塞爆了。從上午7時到下午3時，每小時達到2500輛次。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月16日根據屏東縣警局交通隊統計，16日大年初一上午台1線由北往南的車流，可以說塞爆了。從上午7時到下午3時，每小時達到2500輛次。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）總統蔡英文考量年初一到墾丁的道路會塞車，沒安排回祖厝楓港發紅包。果真，天氣好加上花蓮地震影響，今天上午南下墾丁的台1線、台26線車流量塞爆，統計每小時達2500輛次。

蔡總統上午在屏東市玉皇宮發紅包，回答媒體記者詢問為何沒有回祖厝楓港發紅包，總統說，「過年怕墾丁塞車，所以沒安排楓港行程，年後會找時間回去」。

根據屏東縣警局交通隊統計，今天農曆大年初一的上午，台1線由南往北的車流量少，但一大早由北往南的車流，可以說塞爆了。從上午7時到下午3時，每小時達到2500輛次。

交通隊統計，台1線往南的車輛不是往東部就是往墾丁，台1線與台17線交會口、水底寮的車流輛，上午5時至6時開始增加，南下從前面時段的百位數增加到1300輛次，上午7時至8時，達到2100多次。到下午3時，每小時的車流輛都在2500輛次左右，其中，上午10時至11時最高，為2700輛次；北上車流每個時段約為南下的一半。

為了因應大量暴增的南下車潮，警方上午8時許就啟動調撥車道措施。

雖然前往墾丁的車流塞爆，不過，墾丁今年過年訂房率平均比去年約少了一成多，花蓮地震並沒讓墾丁訂房率增加。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，一些自由行的陸客不去花蓮改到墾丁，這兩天約有40間訂房是大陸自由行的旅客增訂，他們表示，因花蓮地震，所以改到墾丁。

但是，張積光說，因為坊間流傳過年前後還會有大地震，一些原本規劃花蓮+墾丁自由行的陸客取消到台灣，剛好和增加的陸客相抵銷。至於今年年初一福華訂房率比去年減少約一成多，主要減少的客群則是國內遊客。（編輯：梁君棣）1070216

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