費德瑞36歲重新登頂 改寫最老球王紀錄

（中央社鹿特丹16日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞今天在鹿特丹網球公開賽擊敗荷蘭選手哈瑟，挺進4強賽，確定以36歲之姿重新登上世界第一寶座，成為史上年紀最長的球王。



路透社報導，本月才剛在澳洲網球公開賽締造大滿貫第20冠紀錄的費德瑞（Roger Federer），以外卡進入鹿特丹網賽，盼能在2012年11月之後首度重返男網世界第一寶座。



費德瑞這場賽事須挺進四強才能將納達爾（Rafael Nadal）擠下龍頭位置，但他今天在8強賽第一盤第9局被破發，丟失守盤，透露出內心的緊張。



不過，費德瑞一如往常穩住陣腳，一步步反擊體力不濟的哈瑟（Robin Haase），終場以4比6、6比1、6比1勝出。



費德瑞賽後在球場上說：「在我們這一行，登上球王寶座若不是至高無上的成就，也是數一數二最大成就。」



「有時候，你在職涯之初達到這個成就是因為你打得很順，但到後來你必須去拼，從另一個實至名歸的對手手中奪回來。當你上了年紀，你就得加倍努力。這一次，這可能是我職涯最意義重大的一刻。」



先前紀錄保持人是美國的阿格西（Andre Agassi），他2003年登頂時33歲，而他也是最早恭喜費德瑞的人之一，他推文說：「費德瑞持續拉高網壇標竿。恭喜創下另一個了不起的成就。」（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070217