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5尊彌勒佛對我笑 刮中2000萬想環遊世界

發稿時間：2018/02/17 10:49

最新更新：2018/02/17 11:57

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台灣彩券每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，其中包括高頭獎的「2000萬開運發財金」。（圖取自台灣彩券網頁www.taiwanlottery.com.tw）台灣彩券每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，其中包括高頭獎的「2000萬開運發財金」。（圖取自台灣彩券網頁www.taiwanlottery.com.tw）

（中央社記者黃雅娟台北17日電）春節限定的刮刮樂「2000萬開運發財金」在新竹彩券行刮出，得獎民眾購買前說，店裡面的5尊彌勒佛「像是在對我微笑」，一刮竟刮出2000萬元頭獎，讓他興奮得說要計劃環遊世界。

台灣彩券每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，包括高頭獎的「2000萬開運發財金」、「$1000萬年終獎金」，或是100%中獎率的「新年快樂」或「金犬獎」，且獎金支出率也會比平常的刮刮樂更具吸引力。

根據台灣彩券統計，金犬獎共有6個300萬頭獎，至16日為止獲新北市蘆洲區彩券行回報，已經刮出今年第一個金犬獎。

彩券行店家表示，中獎者是一名常客，大約是30歲的上班族，有時戴著眼鏡，平常2至3天就會到店裡面購買刮刮樂，一開始店員推薦兩張分別中獎新台幣500元、100元；最後上班族直覺要挑選11號，就刮中頭獎新台幣300萬元，讓他感激得回包紅包給店家。

至於另一款「2000萬開運發財金」共有3個頭獎新台幣2000萬元，台彩表示，根據店家回報，至16日為止也刮出一個新台幣2000萬元大獎。

新竹縣竹北市的彩券行店家指出，客人是一名外型帥氣的中年男子，每逢過年就來購買刮刮樂跟電腦型彩券，今年購買時看著店裡的5尊彌勒佛，「像是在對我微笑」，於是挑選尾數5號的刮刮樂，沒想到竟然刮出頭獎2000萬元，興奮到說要回家計劃環遊世界。（編輯：郭萍英）1070217

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