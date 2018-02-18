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走春買彩券 外籍情侶入境隨俗刮中200萬

發稿時間：2018/02/18 11:38

最新更新：2018/02/18 14:44

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zoom in 台灣人春節假期走春祈福，常買刮刮樂試手氣。有外籍情侶「入境隨俗」，拜拜後在附近彩券行買刮刮樂，刮中頭獎新台幣200萬元。（中央社）台灣人春節假期走春祈福，常買刮刮樂試手氣。有外籍情侶「入境隨俗」，拜拜後在附近彩券行買刮刮樂，刮中頭獎新台幣200萬元。（中央社）

（中央社記者邱柏勝台北18日電）台灣人春節假期走春祈福，順手常買張刮刮樂試手氣。有外籍情侶「入境隨俗」，到萬華龍山寺拜拜後，在附近彩券行買了2張「刮刮金樂透」，竟幸運刮中頭獎新台幣200萬元。

台彩公司表示，大年初一當天有兩位外籍情侶，趁著農曆春節到龍山寺參觀，體驗過年的熱鬧氛圍，並詢問廟方人員為什麼大家要在大年初一拜拜，廟方人員回應，這樣可以讓今年獲得好彩頭。

這對情侶參拜祈福後，途經位於台北市萬華區西園路一段的「昌弘彩券行」，發現彩券行裡人氣興旺，好奇詢問店員為何這麼多人，店員回應，過年民眾都會來買刮刮樂，不僅能做公益積功德，也可以試試手氣。

於是這對外籍情侶挑了兩張刮刮樂，第一張沒有刮中，但第二張就幸運的刮出頭獎，開心的在店裡又叫又跳說：「台灣廟宇春節的祈福活動真是靈驗！太神奇了！」

有住在高雄的民眾利用春節假期「三代同堂」全家出遊，原定前往花蓮旅遊，因地震怕影響救災而改住台東。大年初一一早，女兒帶全家老小到台東市中華路一段上的「中華投注站」買春節加碼大紅包大樂透及刮刮樂，女兒買了1張2000元的「2000萬開運發財金」給爸爸刮，沒想到竟刮中二獎100萬元。

民眾表示，這次花蓮地震他們也有捐款，雖然無法到現場幫忙，平時都會買彩券做公益，想不到中了100萬元，真是相當幸運。（編輯：張良知）1070218

農曆新年到，不少民眾會上彩券行買刮刮樂試手氣，讓彩券行生意強強滾。圖為民眾刮開後仔細對獎。中央社記者王飛華攝　107年2月18日農曆新年到，不少民眾會上彩券行買刮刮樂試手氣，讓彩券行生意強強滾。圖為民眾刮開後仔細對獎。中央社記者王飛華攝　107年2月18日
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