/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初三路況大昭寺羽生結弦
>rss

總統中部廟宇走春 民眾領取福袋排人龍

發稿時間：2018/02/18 13:01

最新更新：2018/02/18 17:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（左2）18日大年初三到彰化市南瑤宮上香並發放福袋，有民眾帶著家中寶寶到場，蔡總統也相當開心能看見可愛寶寶。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月18日總統蔡英文（左2）18日大年初三到彰化市南瑤宮上香並發放福袋，有民眾帶著家中寶寶到場，蔡總統也相當開心能看見可愛寶寶。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月18日

（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中18日電）總統蔡英文今天上午到中部的廟宇上香、發紅包福袋，不少民眾一早就到場排隊等候。

蔡總統今天上午先到台中市梧棲區浩天宮，不少民眾一早就到場排隊等候，立法院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍，也都到場發送紅包、與民眾拜年。

蔡總統一到現場便與在場民眾握手拜年，要進入廟內時，突有一名男子竄出大喊「菸捐為什麼要漲價」等語，被警方與維安人員架開帶走，蔡總統參拜後與廟方人員合照，接著在門口發送福袋，不少人接過福袋大喊總統加油。

蔡總統接著到彰化市南瑤宮上香，同時發放福袋給民眾，抵達前彰化市南瑤宮前方的台一線省道中山路排了近300公尺長的人龍。

蔡總統在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富等人陪同下，先進入南瑤宮向媽祖上香祈求國泰民安，緊接著在南瑤宮外發放總統福袋。

蔡總統一邊發放福袋，一邊祝福民眾新年快樂，不過有2名抗議人士也跟著排入領取福袋的隊伍，想要利用和總統面對面的機會表達抗議，不過這2人都在領到福袋前就被負責維持秩序的員警帶走，也有民眾高呼總統加油，為蔡總統加油打氣。

蔡總統下午將到南投縣松柏嶺受天宮、雲林縣西螺福興宮與嘉義市嘉邑城隍廟參拜，並發送福袋。（編輯：張銘坤）1070218

大年初三，總統蔡英文（前左2）18日在重重維安人力保護下，到台中市梧棲浩天宮上香、發紅包福袋，不少民眾到場排隊領取。中央社記者蘇木春攝　107年2月18日大年初三，總統蔡英文（前左2）18日在重重維安人力保護下，到台中市梧棲浩天宮上香、發紅包福袋，不少民眾到場排隊領取。中央社記者蘇木春攝　107年2月18日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP