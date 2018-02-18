總統中部廟宇走春 民眾領取福袋排人龍

總統蔡英文（左2）18日大年初三到彰化市南瑤宮上香並發放福袋，有民眾帶著家中寶寶到場，蔡總統也相當開心能看見可愛寶寶。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年2月18日

（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中18日電）總統蔡英文今天上午到中部的廟宇上香、發紅包福袋，不少民眾一早就到場排隊等候。



蔡總統今天上午先到台中市梧棲區浩天宮，不少民眾一早就到場排隊等候，立法院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍，也都到場發送紅包、與民眾拜年。



蔡總統一到現場便與在場民眾握手拜年，要進入廟內時，突有一名男子竄出大喊「菸捐為什麼要漲價」等語，被警方與維安人員架開帶走，蔡總統參拜後與廟方人員合照，接著在門口發送福袋，不少人接過福袋大喊總統加油。



蔡總統接著到彰化市南瑤宮上香，同時發放福袋給民眾，抵達前彰化市南瑤宮前方的台一線省道中山路排了近300公尺長的人龍。



蔡總統在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富等人陪同下，先進入南瑤宮向媽祖上香祈求國泰民安，緊接著在南瑤宮外發放總統福袋。



蔡總統一邊發放福袋，一邊祝福民眾新年快樂，不過有2名抗議人士也跟著排入領取福袋的隊伍，想要利用和總統面對面的機會表達抗議，不過這2人都在領到福袋前就被負責維持秩序的員警帶走，也有民眾高呼總統加油，為蔡總統加油打氣。



蔡總統下午將到南投縣松柏嶺受天宮、雲林縣西螺福興宮與嘉義市嘉邑城隍廟參拜，並發送福袋。（編輯：張銘坤）1070218



