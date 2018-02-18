總統春節18廟宇祈福 感謝軍警辛勤維安

大年初三，總統蔡英文（前左2）18日在重重維安人力保護下，到台中市梧棲浩天宮上香、發紅包福袋，不少民眾到場排隊領取。中央社記者蘇木春攝 107年2月18日

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）總統蔡英文從農曆大年初一到初三走訪18間廟宇，進行祈福拜年行程，蔡總統今天透過總統府發言人黃重諺表示，對於3天來負責維安的軍警人員辛勤付出，表達誠摯感謝。



總統府下午發布新聞稿指出，蔡總統自農曆正月初一到初三，前後走訪17個縣市、18間廟宇，蔡總統將在傍晚結束春節期間的祈福拜年行程。



黃重諺表示，新春期間，為了向各地國人民眾拜年，也藉著走訪地方信仰中心為國人祈福，從大年初一到初三，總統前後走訪17個縣市，期間因為有每一位負責維安任務的軍警勤務人員不辭辛苦，全力付出，讓3天的行程順利圓滿，總統與所有鄉親溫暖互動。



黃重諺說，在行程圓滿結束之前，總統特別指示轉達她誠摯的感謝之意，謝謝每一位勤務人員的高度專業與無私付出，她也祝福勤務團隊所有成員新年快樂，未來一年平安順利。



對於過去3天，前後有包括反年改在內的幾位民眾前往現場陳抗，黃重諺表示，台灣是民主國家，國民有不同意見是常態，儘管幾位民眾分別為溫暖歡樂的總統與國民互動現場帶來了一些緊張，也給維安人員增加了勤務壓力，但還是希望所有鄉親多給予這些持不同意見的朋友包容，也祝福他們喜樂平安。（編輯：陳永昌）1070218





總統蔡英文（左2）18日大年初三到彰化市南瑤宮上香並發放福袋，有民眾帶著家中寶寶到場，蔡總統也相當開心能看見可愛寶寶。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年2月18日

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