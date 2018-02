NBA灌籃大賽奪冠 密契爾：從小開始準備[影]

(中央社記者曹宇帆洛杉磯17日專電)美國職業籃球聯盟NBA年度灌籃大賽得主,猶他爵士隊新秀密契爾(Donovan Mitchell)今天說,從小就為參加灌籃大賽作準備,並表示從8年級開始比賽灌籃。



NBA明星賽週今天晚間在洛杉磯舉行技術挑戰(Skills Challenge)、三分球與灌籃大賽。



密契爾的對手是克里夫蘭騎士隊南斯二世(Larry Nance Jr.),他的父親、前鳳凰城太陽隊球員賴瑞南斯(Larry Nance)是1984年首屆灌籃大賽冠軍。因此,本屆灌籃大賽南斯二世能否克紹箕裘備受矚目,結果密契爾技高一籌。



密契爾賽後在記者會上說,從小就開始為參加灌籃大賽作準備,並說首次灌籃在7年級,那時只是跟朋友鬧著玩,在比賽中灌籃是在8年級,之後就愛上灌籃的感覺。



他稱讚對手南斯二世很棒,表示沒料到他有打板兩次這招,以為他只會打板一次,這足以說明人們總覺得,身材高大的人扣籃易如反掌,而他的確完成這個動作,令人印象深刻,南斯已向他父親表達敬意。



南斯二世首次灌籃前,先來段變裝秀,原本身著騎士隊服,秒變當年父親背號22號的太陽隊球衣,老南斯看了起立鼓掌。



南斯向父親致敬的不僅是球衣變裝,首個灌籃動作設計,就是重演老南斯當年的反手大車輪招式,可惜第2次才成功得44分,密契爾以兩個籃架完成一氣呵成的大車輪灌籃,得48分拔得頭籌。



隨後南斯父子搭配,象徵父子傳承的空中接力灌籃得46分,緊接著南斯二世藉著打板兩次再灌進的技巧得滿分,而密契爾的球打板單手扣籃也得滿分,雙方互別苗頭。



最後這位猶他新秀換上向飛人卡特(Vince Carter)致敬的球衣,並效法他空中轉體再大車輪的特技,得47分奪冠。





