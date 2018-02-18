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NBA灌籃大賽奪冠 密契爾：從小開始準備[影]

發稿時間：2018/02/18 19:23

最新更新：2018/02/18 19:46

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美國職籃NBA年度灌籃大賽得主，猶他爵士隊新秀密契爾說，從小就開始為參加灌籃大賽作準備。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝　107年2月18日美國職籃NBA年度灌籃大賽得主，猶他爵士隊新秀密契爾說，從小就開始為參加灌籃大賽作準備。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝　107年2月18日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯17日專電）美國職業籃球聯盟NBA年度灌籃大賽得主，猶他爵士隊新秀密契爾（Donovan Mitchell）今天說，從小就為參加灌籃大賽作準備，並表示從8年級開始比賽灌籃。

NBA明星賽週今天晚間在洛杉磯舉行技術挑戰（Skills Challenge）、三分球與灌籃大賽。

密契爾的對手是克里夫蘭騎士隊南斯二世（Larry Nance Jr.），他的父親、前鳳凰城太陽隊球員賴瑞南斯（Larry Nance）是1984年首屆灌籃大賽冠軍。因此，本屆灌籃大賽南斯二世能否克紹箕裘備受矚目，結果密契爾技高一籌。

密契爾賽後在記者會上說，從小就開始為參加灌籃大賽作準備，並說首次灌籃在7年級，那時只是跟朋友鬧著玩，在比賽中灌籃是在8年級，之後就愛上灌籃的感覺。

他稱讚對手南斯二世很棒，表示沒料到他有打板兩次這招，以為他只會打板一次，這足以說明人們總覺得，身材高大的人扣籃易如反掌，而他的確完成這個動作，令人印象深刻，南斯已向他父親表達敬意。

南斯二世首次灌籃前，先來段變裝秀，原本身著騎士隊服，秒變當年父親背號22號的太陽隊球衣，老南斯看了起立鼓掌。

南斯向父親致敬的不僅是球衣變裝，首個灌籃動作設計，就是重演老南斯當年的反手大車輪招式，可惜第2次才成功得44分，密契爾以兩個籃架完成一氣呵成的大車輪灌籃，得48分拔得頭籌。

隨後南斯父子搭配，象徵父子傳承的空中接力灌籃得46分，緊接著南斯二世藉著打板兩次再灌進的技巧得滿分，而密契爾的球打板單手扣籃也得滿分，雙方互別苗頭。

最後這位猶他新秀換上向飛人卡特（Vince Carter）致敬的球衣，並效法他空中轉體再大車輪的特技，得47分奪冠。





至於技術挑戰賽，則是台裔球星林書豪的隊友、布魯克林籃網的丁威迪（Spencer Dinwiddie），最後一輪擊敗芝加哥公牛的馬卡南（Lauri Markkanen）奪冠。



三分球大賽則是鳳凰城太陽隊21歲的新人布克（Devin Booker），技壓洛杉磯快艇隊的哈里斯（Tobias Harris）及金州勇士隊的神射湯普森（Klay Thompson），捧回冠軍盃。1070218

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