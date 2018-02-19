晴耕雨讀 鳳林校長夢工廠

木造的古厝，是日據時期的「花蓮港廳鳳林支廳長官官舍」，也曾是鳳林初中第一屆校長張七郎的宿舍，民國75年後無人使用而荒廢。民國92年，鳳林鎮公所向文建會爭取經費整修，規劃為地方文化館，成就了校長夢工廠的誕生。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日

慢城好生活系列二（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣鳳林鎮老人家喜歡說：「鳳林有多少根電線桿，就有多少位校長。」以客家人口為主的鳳林學風盛，擔任校長者逾百人，鎮內閒置空間整理成「校長夢工廠」，生產教育夢想。



木造的古厝，是日據時期的「花蓮港廳鳳林支廳長官官舍」，也曾是鳳林初中第一屆校長張七郎的宿舍，民國75年第七任校長王協森調職後，校長宿舍即無人使用而荒廢。民國92年，鳳林鎮公所向文建會爭取經費整修，規劃為地方文化館，成就了校長夢工廠的誕生，民國93年正式定名為「校長夢工廠」。



校長退休後投身社區文史工作的廖高仁，帶領鳳林文化志工隊，積極協助鳳林客家文物館、校長夢工廠開館與營運，深化小鎮的文化深度。



他說，從前客家族群生活貧困，父母一代多數務農，總希望子女好好讀書出人頭地，因此特別重視教育。以客家人口為主的鳳林因而學風興盛，出身鳳林的校長約有120位，堪稱全台校長密度最高的小鎮。



校長夢工廠內陳列校長們成長、學習、教育奉獻的豐富文本，由於空間有限，展品部分都是學校已失傳物品，沒有特別增加，但持續更新校長名冊。



在校長夢工廠的後方，還保有「敬字亭」，敬字亭又稱為惜字樓，古時的文人認為文字學習不易，文字是十分神聖與崇高的，寫在紙上的文字，不能隨意褻瀆輕視，即使是廢字紙，也必須誠心敬意地燒掉。「敬字亭」彰顯鳳林「晴耕雨讀」、「勤儉篤實」的客家傳統美德，對在地人有著濃厚歷史意義。



鳳林鎮長蕭文龍說，計畫將鎮內校長夢工廠、客家文物館、客家特色產業交流中心結合起來，成立客家文化園區，初估經費超過新台幣5億元，將向中央爭取支持，讓客家文化、重視教育和慢城理念融合在一起，成為鳳林新的文化地標。（編輯:孫承武）1070219





花蓮鳳林鎮校長夢工廠的後方，還保有「敬字亭」，彰顯鳳林「晴耕雨讀」、「勤儉篤實」的客家傳統美德，對在地人有著濃厚歷史意義。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日

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