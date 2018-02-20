孫大千投入北市長選戰 21日臉書直播緣由

前國民黨立委孫大千20日透過臉書宣布將投入2018國民黨台北市長黨內初選。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北20日電）前國民黨立委孫大千今天透過臉書宣布將投入2018國民黨台北市長黨內初選。他說，21日晚上8時，將會召開直播說明會，發表參選緣由以及回覆大家的提問。
孫大千今天在臉書（facebook）發出「尋找P—孫大千的台北市長參選聲明」，他說，這個P是Pure，是純粹，是洗練，是潔淨，讓台北往質去提升，成為有愛的品牌。
孫大千說，Pure Taipei，讓台北人以住在這裡為榮，讓台灣人以台北為傲；要讓台北品牌，越純越亮。
孫大千指出，21日晚上8時，他將會召開直播說明會，發表參選緣由，以及回覆大家的提問。
至於，為什麼沒有參選造勢大會？他說，這次參選，他不想勞師動眾的動員一堆天王和民眾來助陣。他覺得，這種「排場」是多餘的，是他的腦袋和他的心要參選，找那麼多人來拉抬聲勢是非常過時的。
孫大千說，在這個網路分享的時代，他希望嘗試一場完全在數位平台上操作的選舉，因為，這將是翻轉台灣政治，終結惡質選風的試金石。
他強調，這次，他是有備而來的，明天，他會回答大家的問題，他希望，未來不再於藍綠的分裂板塊上躁動不安了。智者會搭建起諒解的橋梁，愚者會樹立起仇恨的障礙。
除了孫大千，前行政院大陸委員會副主任委員張顯耀昨天也發出採訪通知，預計21日上午10時召開「贏回台北，捨我其誰」的參選台北市長記者會。
目前國民黨內有意角逐台北市長的，還有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，以及台北市議員鍾小平。國民黨台北市黨部預計3月後辦理初選，由全民調決定人選。（編輯：黃國倫）1070220
尋找P — 孫大千的台北市長參選聲明
尋找P— 孫大千的台北市長參選聲明在台北你很容易看到P以前P給你的指示是停車2018以後它將有新的意思翻轉逆境的方法就是賦予這個逆境一個新的定義讓暫停不是停止前進而是停下匆忙的追逐往更精純的內在提升停止不斷撕裂的政治標籤停止充滿矛盾的兩岸政策停止暗藏春藥的政見牛肉停止耗費資源的金錢選舉沒有樹立榜樣台北人就真的是天龍國的媽寶是的這個P是Pure是純粹是洗練是潔淨讓台北往質去提升成為有愛的品牌不要政治介入不要亢奮口號不要短視近利不要仇恨對立走出台北和台灣各縣市來共享資源走出台北和中國各城市做創意聯盟走出台北建立亞洲最大的電子商城走出台北為地球貢獻台北的正能量台北需要怎樣的市長呢一個有明星風采的市長？或是一位有黨派力挺的市長？還是更純粹的把明星光環拿掉讓選舉資源歸零用平等選舉賽制選出的一位市長Pure Mayor不要再讓未來的市長還沒上任就忙著彙整人脈和分配資源不要讓台北市應有的團隊功能縮小至一個市長的個人表演一個企業若能量太過集中在一個人身上這個企業是隨時會垮台的台北是台灣資源最豐盛的地方這些資源不是只給台北人享用而是有這樣資源的地方要有分享的高度要有當哥哥的榜樣要有國際規格的視野這個P從現在起你每看到一次你就會被提醒一次Pure Taipei讓台北人以住在這裡為榮讓台灣人以台北為傲我是孫大千我在台北長大我將投入2018國民黨台北市長黨內初選We need a pure Taipei讓台北品牌越純越亮由孫大千Sun, Ta-Chien 貼上了 2018年2月19日
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