孫大千投入北市長選戰 21日臉書直播緣由

尋找P— 孫大千的台北市長參選聲明在台北你很容易看到P以前P給你的指示是停車2018以後它將有新的意思翻轉逆境的方法就是賦予這個逆境一個新的定義讓暫停不是停止前進而是停下匆忙的追逐往更精純的內在提升停止不斷撕裂的政治標籤停止充滿矛盾的兩岸政策停止暗藏春藥的政見牛肉停止耗費資源的金錢選舉沒有樹立榜樣台北人就真的是天龍國的媽寶是的這個P是Pure是純粹是洗練是潔淨讓台北往質去提升成為有愛的品牌不要政治介入不要亢奮口號不要短視近利不要仇恨對立走出台北和台灣各縣市來共享資源走出台北和中國各城市做創意聯盟走出台北建立亞洲最大的電子商城走出台北為地球貢獻台北的正能量台北需要怎樣的市長呢一個有明星風采的市長？或是一位有黨派力挺的市長？還是更純粹的把明星光環拿掉讓選舉資源歸零用平等選舉賽制選出的一位市長Pure Mayor不要再讓未來的市長還沒上任就忙著彙整人脈和分配資源不要讓台北市應有的團隊功能縮小至一個市長的個人表演一個企業若能量太過集中在一個人身上這個企業是隨時會垮台的台北是台灣資源最豐盛的地方這些資源不是只給台北人享用而是有這樣資源的地方要有分享的高度要有當哥哥的榜樣要有國際規格的視野這個P從現在起你每看到一次你就會被提醒一次Pure Taipei讓台北人以住在這裡為榮讓台灣人以台北為傲我是孫大千我在台北長大我將投入2018國民黨台北市長黨內初選We need a pure Taipei讓台北品牌越純越亮