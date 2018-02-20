悼念花蓮震災罹難者 21日全國下半旗

2月6日深夜花蓮歷經規模6.0地震，各處遭受重創，統帥飯店等大樓倒塌，造成17人死亡，多達285人受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院政務委員兼發言人徐國勇今天表示，為向0206花蓮震災罹難同胞誌哀，行政院已指示春節放假結束後第1天，明天（21日）全國各機關及各級學校等，下半旗1日。



行政院今天發布新聞稿指出，2月6日深夜花蓮歷經規模6.0地震，各處遭受重創，統帥飯店等大樓倒塌，造成17人死亡，多達285人受傷。



徐國勇表示，過去因天然或人為災害造成重大傷亡時，歷由中央災害防救業務主管機關報請行政院決定下半旗的日期及時間，相關案例包括九二一大地震、莫拉克風災、澎湖馬公空難、南台灣地震等。



徐國勇表示，這次震災已經在11日舉行震災聯合追思公祭，為了悼念震災中罹難同胞，在春節假期結束各界恢復上班的第1天（21日），中央、地方各級機關（構）及各級學校，包括國中、小學等，都下半旗1日，以表達誌哀。





徐國勇說，後續中央與地方將持續合作，進行各項災後復原工作，讓民眾生活在最短時間內恢復正常，並呼籲全國民眾以行動支持花蓮經濟復甦及觀光產業發展。（編輯:溫貴香）1070220