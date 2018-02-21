蔡總統：兩岸動向取決雙方能否互釋善意

總統蔡英文（中）、陸委會主委張小月（右2）、海基會董事長田弘茂（左2）等，21日在台北圓山飯店，出席2018大陸台商春節聯誼活動，上台一起向台商賀年。中央社記者施宗暉攝 107年2月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天出席在圓山飯店舉辦的台商春節聯誼活動時說，兩岸關係未來動向，取決雙方能否互釋善意並良性互動；她相信兩岸領導人都有責任與智慧，共同珍惜得來不易的成果。



蔡總統出席「2018大陸台商春節聯誼活動」時表示，兩岸關係和平發展，不只台商高度關切，也是所有國民同胞關注焦點。她一向主張區域和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要關鍵。民國105年5月20日她做出的承諾，「是釋出最大的善意，也是兩岸和平穩定與發展的最有力保證」。



蔡總統當時表示，西元1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異政治思維溝通協商，達成若干共同認知與諒解，「我尊重這個歷史事實」。1992年後，20多年來雙方交流、協商累積形成的現狀成果，兩岸都應共同珍惜維護，並在這個既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。



此外，蔡總統對台商表示，面對兩岸新情勢，「我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路」。台灣一定會善盡對區域安全的責任，維持穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。



蔡總統說，「兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動」。過年前的花蓮震災中，有來自中國大陸旅客傷亡，在人道救援上，兩岸沒有距離。「我們盡了最大努力，對傷亡者以及他們的家屬，我們也能感同身受，盡我們的全力來協助及善後」。



蔡總統特別感謝許多身在對岸的台商真心關懷家鄉，為花蓮震災慷慨解囊，捐款幫助受災鄉親早日恢復生活，台商送暖和善行義舉，印證心連心的鄉梓之情、同胞之愛。



蔡總統說，剛剛度過的農曆春節，是兩岸最重要節慶。兩岸間相近習俗，透過人民交流及媒體傳播，確實拉近彼此間心理距離。



蔡總統表示，這段時間不論是台商返鄉，或對岸朋友到台灣旅遊，都顯示兩岸經濟和社會互動頻繁；這就是兩岸經過數十年來，交流互動累積的成果。「我相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果」。（編輯：李明宗）1070221