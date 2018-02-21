/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

蔡總統：兩岸動向取決雙方能否互釋善意

發稿時間：2018/02/21 12:44

最新更新：2018/02/21 13:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（中）、陸委會主委張小月（右2）、海基會董事長田弘茂（左2）等，21日在台北圓山飯店，出席2018大陸台商春節聯誼活動，上台一起向台商賀年。中央社記者施宗暉攝 107年2月21日總統蔡英文（中）、陸委會主委張小月（右2）、海基會董事長田弘茂（左2）等，21日在台北圓山飯店，出席2018大陸台商春節聯誼活動，上台一起向台商賀年。中央社記者施宗暉攝 107年2月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天出席在圓山飯店舉辦的台商春節聯誼活動時說，兩岸關係未來動向，取決雙方能否互釋善意並良性互動；她相信兩岸領導人都有責任與智慧，共同珍惜得來不易的成果。

蔡總統出席「2018大陸台商春節聯誼活動」時表示，兩岸關係和平發展，不只台商高度關切，也是所有國民同胞關注焦點。她一向主張區域和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要關鍵。民國105年5月20日她做出的承諾，「是釋出最大的善意，也是兩岸和平穩定與發展的最有力保證」。

蔡總統當時表示，西元1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異政治思維溝通協商，達成若干共同認知與諒解，「我尊重這個歷史事實」。1992年後，20多年來雙方交流、協商累積形成的現狀成果，兩岸都應共同珍惜維護，並在這個既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

此外，蔡總統對台商表示，面對兩岸新情勢，「我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路」。台灣一定會善盡對區域安全的責任，維持穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。

蔡總統說，「兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動」。過年前的花蓮震災中，有來自中國大陸旅客傷亡，在人道救援上，兩岸沒有距離。「我們盡了最大努力，對傷亡者以及他們的家屬，我們也能感同身受，盡我們的全力來協助及善後」。

蔡總統特別感謝許多身在對岸的台商真心關懷家鄉，為花蓮震災慷慨解囊，捐款幫助受災鄉親早日恢復生活，台商送暖和善行義舉，印證心連心的鄉梓之情、同胞之愛。

蔡總統說，剛剛度過的農曆春節，是兩岸最重要節慶。兩岸間相近習俗，透過人民交流及媒體傳播，確實拉近彼此間心理距離。

蔡總統表示，這段時間不論是台商返鄉，或對岸朋友到台灣旅遊，都顯示兩岸經濟和社會互動頻繁；這就是兩岸經過數十年來，交流互動累積的成果。「我相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果」。（編輯：李明宗）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 兩岸台商總統
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP