桃園一麵攤疑遭置炸彈 防爆小組確認惡作劇[更新]

桃園市廣福路巷弄內一處麵攤前，被放置了一個紙箱，上頭並寫著內有炸彈。（桃園市警局八德分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年2月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市八德區一處麵攤前，今早被放置疑似爆裂物，防爆小組在帶回處理後確認為惡作劇，警方除採集相關跡證，同時也調閱附近監視器，希望早日逮捕這名惡作劇的民眾。



桃園市警局刑事警察局偵五大隊桃園隊副隊長盧俊源受訪表示，四維派出所今天早上9時左右接獲民眾報案指出，在廣福路巷弄內一處麵攤前，被放置了一個紙箱，上頭並寫著內有炸彈，警方立即封鎖現場、管制人車，並通知刑事局防爆小組前往處理。



盧俊源表示，警方隨即在現場拉起封鎖線，並派出20多名警力維持現場秩序，同時由5名防爆小組人員，以機械手臂將爆裂物置入防爆桶帶回處理，經過X光機透視確認安全無虞後開啟，發現內容物為空的玻璃瓶、塑膠飲料瓶、紙盒及碎玻璃等垃圾，確認是一場惡作劇。



盧俊源指出，目前鑑識中心已經將相關物品攜回進一步採取指紋等微物跡證，警方也正在調閱附近監視器，同時進行鄰居查訪，期望早日將這位惡作劇的民眾繩之以法。（編輯：黃于）1070222





桃園市八德區一處麵攤前，22日上午被放置疑似爆裂物，防爆人員經過X光機透視確認安全無虞後開啟，發現內容物為空的玻璃瓶、塑膠飲料瓶、紙盒及碎玻璃等垃圾，確認是一場惡作劇。（桃園市警局八德分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年2月22日