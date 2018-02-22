/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工路況
>rss

M503航路爭議 交長致函ICAO表達立場

發稿時間：2018/02/22 12:51

最新更新：2018/02/22 13:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國大陸1月初片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，交通部長賀陳旦已致函給國際民航組織，表達台灣立場。（中央社檔案照片）中國大陸1月初片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，交通部長賀陳旦已致函給國際民航組織，表達台灣立場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）中國大陸1月初片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，引發台灣抗議。外交部今天表示，交通部長賀陳旦已致函給國際民航組織，表達台灣立場；另外，友邦、理念相近國家也持續協助。

外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會，回應媒體詢問有關M503議題時表示，交通部長致函國際民航組織（ICAO）的信，對方已收到，也了解台灣立場。

徐佩勇說，友邦、理念相近國家也持續協助台灣表達立場；他重申，兩岸要協商，中國大陸不能採取單方面行動，這會危及飛航安全，也是大家共同關切的問題。

知情人士說，賀陳旦致函給ICAO理事會主席阿里尤（Olumuyiwa Benard Aliu）的信，對方已在1月收到。信中的內容主要是表達台灣的立場，並引述ICAO內部文件內容，希望ICAO出面協助，讓中國大陸願意與台灣針對M503等航路議題協商。

知情人士表示，目前ICAO尚未正式回覆台灣的訴求，但台灣會持續透過友邦、友好國家持續向ICAO表達我方訴求，呼籲中國大陸與台灣協商。

知情人士先前指出，根據ICAO文件規範，中國大陸若要啟動新航路，須與附近的飛航情報區協調，但中國大陸並未事先與台灣協商，而是片面決定。

根據ICAO飛航服務規劃手冊（Air Traffic Services Planning Manual）規定，若要改變航路，必須要向「相關各方」（all parties concerned）協調（co-ordinated with）。

中國大陸1月4日片面啟用M503北上航路以及銜接的W航路，引發台灣抗議。政府並呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。(編輯：趙蔚蘭)1070222

中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP