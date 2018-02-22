M503航路爭議 交長致函ICAO表達立場

中國大陸1月初片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，交通部長賀陳旦已致函給國際民航組織，表達台灣立場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）中國大陸1月初片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，引發台灣抗議。外交部今天表示，交通部長賀陳旦已致函給國際民航組織，表達台灣立場；另外，友邦、理念相近國家也持續協助。



外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會，回應媒體詢問有關M503議題時表示，交通部長致函國際民航組織（ICAO）的信，對方已收到，也了解台灣立場。



徐佩勇說，友邦、理念相近國家也持續協助台灣表達立場；他重申，兩岸要協商，中國大陸不能採取單方面行動，這會危及飛航安全，也是大家共同關切的問題。



知情人士說，賀陳旦致函給ICAO理事會主席阿里尤（Olumuyiwa Benard Aliu）的信，對方已在1月收到。信中的內容主要是表達台灣的立場，並引述ICAO內部文件內容，希望ICAO出面協助，讓中國大陸願意與台灣針對M503等航路議題協商。



知情人士表示，目前ICAO尚未正式回覆台灣的訴求，但台灣會持續透過友邦、友好國家持續向ICAO表達我方訴求，呼籲中國大陸與台灣協商。



知情人士先前指出，根據ICAO文件規範，中國大陸若要啟動新航路，須與附近的飛航情報區協調，但中國大陸並未事先與台灣協商，而是片面決定。



根據ICAO飛航服務規劃手冊（Air Traffic Services Planning Manual）規定，若要改變航路，必須要向「相關各方」（all parties concerned）協調（co-ordinated with）。



中國大陸1月4日片面啟用M503北上航路以及銜接的W航路，引發台灣抗議。政府並呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。(編輯：趙蔚蘭)1070222



