立院議場列歷史建築 若破壞北市府恐開罰

立法院議場已被台北市政府登錄為歷史建築，若有破壞，北市府將依法處理。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中台北22日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院議場已被台北市政府登錄為歷史建築，是文化資產，若有破壞，北市府將依法處理，恐將會開罰，請朝野立委珍惜古蹟，不要破壞。
林志嘉昨天向朝野立委發出公文，請立委妥為保存及維護立法院經公告登錄為古蹟的「立法院（原台北州立第二高等女學校）」、歷史建築「立法院議場」等文化資產及相關建築，避免有違反文化資產保存法（簡稱文資法）及相關規定情事。
林志嘉下午告訴中央社記者，立法院議場已被台北市政府登錄為歷史建築，是文化資產，若是有破壞立法院議場的行為，會牽涉到文資法，台北市政府將依法處理，恐將會開罰。
林志嘉說，發文的目的是讓朝野立委知道有這件事情，盼大家能夠多注意並珍惜古蹟，盡量小心不要破壞，希望朝野立委能諒解。
立法院議場為朝野攻防的主戰場，過去就曾發生多起朝野衝突破壞議場公物的情形，近期則有時代力量立委因反對勞基法修法，破壞議場門把並擊碎議場門上的玻璃將自己反鎖在其中的情事。
台北市政府於106年公告登錄「立法院（原台北州立第二高等女學校）」為古蹟及「立法院議場」為歷史建築。北市府文化局也在2月來函立法院，請立法院加強宣導直轄市定古蹟及歷史建築的文資保存觀念，避免相關單位或個人因不黯法律規定而觸法。（編輯:溫貴香）1070222
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