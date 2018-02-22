辜懷如：僅整理辜嚴私物 未見婦聯會帳冊

黨產會陸續約談婦聯會人員與辜家成員。對此，辜嚴倬雲的三女兒辜懷如（圖）22日出席記者會，強調從婦聯會帶走的物品都是母親私人物品，因為問心無愧，一無所求所，已辭去婦聯會相關各項職務，也不希望有心人士繼續傷害母親。中央社記者徐肇昌攝 107年2月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲三女兒、前婦聯會委員辜懷如今天表示，她曾代辜嚴倬雲整理放在婦聯會、後搬回辜家的私物，但從來沒見過任何婦聯會的帳冊等資料，希望黨產會秉公處理。



黨產會發言人施錦芳上午表示，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向。為查婦聯會財務，已約談辜懷如等人，以了解民國95年以前的財務資料以及勞軍捐資料去向。



辜懷如下午在律師李念祖陪同下召開記者會，她表示，今天上午因黨產會約談，她前往進行第二次說明，談話內容因未徵得黨產會同意，她不便轉述，但黨產會的態度很友善。



辜懷如表示，辜嚴倬雲曾因房子重新裝潢，把私人物品寄放在婦聯會的房間裡，她跟姊姊去年5月去整理，把其中一部分從婦聯會搬到倉庫；後來婦聯會又主動聯繫，說有辜嚴倬雲的私物要搬過來，由婦聯會人員自行打包、搬入倉庫，她完全沒有看到任何過程，婦聯會也沒有讓她們了解其中細項。



辜懷如說，她去年12月初開始整理辜嚴倬雲的私物，這些物品全部屬於辜嚴倬雲私人所有，整理這些東西時，她沒看到婦聯會帳冊等重要文件，或有關勞軍捐帳冊跟資料。



她說，今天約談過程中，她很驚訝聽到婦聯會提出一份清冊，說把這些重要資料交給她。辜嚴倬雲昨天寫給黨產會的聲明稿中，也已經明白表示，並沒有指示婦聯會裡任何人打包會務資料。她希望婦聯會裡說這些話的人，提出移交資料的明細跟項目，以及簽收紀錄，她也期待黨產會秉公處理。



辜懷如表示，過去出現不少對於她們家族或是辜嚴倬雲不實的中傷，如果辜嚴倬雲真的在婦聯會服務的這段期間裡，有做過什麼不能被外界檢視的事情的話，去年只要同意簽署行政契約和解，現在也不會面臨這些是非，辜嚴倬雲也不會主動要求對婦聯會公開查帳。



她說，因為她們問心無愧，所以辜嚴倬雲辭掉婦聯會所有職務，也辭去婦聯會四大基金會董事及董事長職務，用行動表示她們一無所求。她為90多歲的母親整理私人物品，過程都是坦蕩蕩的，但她不願再看到有心人士誤導輿論，繼續傷害她的母親，所以召開記者會說明。



辜懷如說，她今天開記者會沒有告知辜嚴倬雲，因為她年事已高，不希望她情緒起伏太大；辜嚴倬雲目前是去美國開刀治療眼睛，如果身體跟精神能負擔，台灣永遠是她最愛的一塊土地。（編輯：李淑華）1070222





不當黨產處理委員會發言人施錦芳22日證實已陸續約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如（圖）等人。辜懷如下午也在台北召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝 107年2月22日

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