黨產會：婦聯會百箱資料搬辜家 僅剩20箱

不當黨產處理委員會發言人施錦芳22日表示，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北22日電）不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，根據婦聯會內部多位員工說法，去年從婦聯會搬至辜家的物品約100多箱；但辜家三女兒辜懷如說，目前僅留下10、20箱左右，其他都碎掉了。
施錦芳上午表示，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向，為查婦聯會民國95年以前的財務資料以及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如等人。
辜懷如下午在律師李念祖陪同下召開記者會說，她曾代辜嚴倬雲整理放在婦聯會、後來搬回辜家的私物，但從來沒見過任何婦聯會的帳冊等資料。
施錦芳下午受訪時表示，2月初起陸續約談10幾位婦聯會員工包含司機，說法都滿一致，皆表示去年5月從婦聯會搬到辜家德惠街大樓的物品約有100多箱，包含婦聯會民國38年到95年的資料。
施錦芳表示，婦聯會昨天把這批去年5月搬走的物品明細表交給黨產會，並表示有造冊的僅有婦聯會的資料，辜嚴倬雲個人物品並未造冊，明細裡面的確有非常多帳冊、檔案和資料，這部分需要請辜家說明。
施錦芳說，上午第二度約談辜懷如時，辜懷如說不記得到底有幾箱。但應有50箱以上，目前僅留下10、20箱左右，其他都碎掉了。辜懷如明天會將手邊資料提供給黨產會，黨產會將整理後向社會說明。（編輯:溫貴香）1070222
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