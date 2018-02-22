寒流凍出供電橘燈 協和電廠拚老命救援

台電2月亮出史上絕無僅有的3顆供電警戒橘燈，協和電廠為了搶救冬天供電缺口，老機組貢獻近2%的備轉容量率。（圖取自台電官網 www.taipower.com.tw）
（中央社記者黃雅娟台北22日電）台電2月亮出史上絕無僅有的3顆供電警戒橘燈，協和電廠1、2號機今年起運轉時數限制為720小時，為了搶救冬天供電缺口，老機組貢獻近2%的備轉容量率，挽救不少供電警戒橘燈。
2月初超強寒流來襲，5日尖峰負載用電量為2905.87萬瓩，備轉容量率僅5.08%，不僅亮出史上2月第一顆供電橘燈，更刷新歷年來2月用電量的新高。
根據台電統計，今年不到兩個月，供電亮出警戒橘燈已經來到6天之多，超過102年全年供電警戒天數。
台電預估，今年至2月21日止，每日用電平均為2334.98萬瓩，跟去年同期相比成長4%左右，供電需求超出台電預期，原訂105年就要除役的協和電廠1、2號機組，今年起轉為緊急備用機組，並延至108年除役。
由於協和1號機自去年底至今年1月31日仍在歲修，2月雖然零星發電，但是仍有突發狀況需要檢修，發電時數不多；若以2號機單一機組50萬瓩計算，影響每日備轉容量率約1.8%，挽救不少亮起供電警戒橘燈的日子。
然而，依照電力設施空氣汙染物排放標準規定，如果經過縣市主管機關核可，單一機組可不受運轉時數720小時限制；由於今年1、2月天氣寒冷，加上不少機組歲修，台電已經動用協和兩部機組發電救援。
台電表示，協和電廠1、2號機組轉為緊急備用電力設施，已經向基隆市環保局申請，特殊情況下發電能夠不計入每年720小時運轉時數；而基隆市環保局正在審核當中。
根據台電提供資料，107年至2月21日為止，已經出現6天供電警戒的橘燈，其中2月備轉容量率低於6%已達3天，分別為今年的2月5日、7日及8日；而歷年2月用電量前10名中，今年已經刷新前6名紀錄。（編輯：林興盟）1070222
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