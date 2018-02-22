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吳欣修掌營建署 葉俊榮盼協助地方推都更

發稿時間：2018/02/22 19:28

最新更新：2018/02/22 21:54

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zoom in 營建署前署長許文龍一月中退休，已商請台南市政府同意，由台南市政府秘書長吳欣修（圖）3月1日接任營建署長。（圖取自台南市政府網站 www.tainan.gov.tw）營建署前署長許文龍一月中退休，已商請台南市政府同意，由台南市政府秘書長吳欣修（圖）3月1日接任營建署長。（圖取自台南市政府網站 www.tainan.gov.tw）

（中央社記者劉麗榮台北22日電）內政部長葉俊榮今天表示，營建署前署長許文龍一月中退休，已商請台南市政府同意，由台南市政府秘書長吳欣修3月1日接任營建署長，希望借重其專業，全力協助地方政府推動都市更新與國土計畫。

內政部晚間發布新聞稿指出，吳欣修為成功大學都市計畫研究所碩士，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、台南市政府都市發展局長、副秘書長、秘書長。

葉俊榮指出，營建署承擔國家多項重大政策推動職責，現階段除大家已熟悉的社會住宅外，都市更新與全國國土計畫的推動與落實，更是攸關城鄉均衡與國家整體發展的重要任務。

葉俊榮說，今年1月25日約見時，特別詢問吳欣修對都更與國土規劃的看法，對吳欣修在台南市的城鄉建設與規劃經驗深表肯定，更希望借重其專業與經驗，以全力協助地方政府共同推動都市更新與國土計畫，作為擔任營建署長的第一要務。

葉俊榮表示，「人親土親」是上任以來最核心的施政理念，國土永續均衡發展、安全合適生活環境、保障人民居住權益等，都是內政部與營建署的共同信念。他相信吳欣修是一位既專業又接地氣好首長，也期待新署長為營建業務帶來更多新氣象。（編輯：林孟汝）1070222

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