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林美珠健康因素請辭 蘇麗瓊可望接任勞動部長

發稿時間：2018/02/22 19:33

最新更新：2018/02/22 21:08

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勞動部長林美珠（左）因健康因素請辭，可望由勞動部次長蘇麗瓊（右）升任。（中央社檔案照片）勞動部長林美珠（左）因健康因素請辭，可望由勞動部次長蘇麗瓊（右）升任。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）知情人士今天透露，勞動部長林美珠因健康因素請辭，遺缺可望由勞動部次長蘇麗瓊接任。

林美珠因健康因素請辭，但仍堅持將攸關一例一休的勞動基準法部分條文修正處理告一段落後再離任；知情人士下午告訴中央社記者，林美珠將獲准請辭，遺缺可望由蘇麗瓊接任。

蘇麗瓊是東海大學社會工作學博士，民國67年公務人員高等考試三級考試社會行政類科及格，歷任台北市政府社會局副局長、高雄市政府社會局長、行政院勞工委員會（勞動部前身）參事、內政部社會司長、勞委會副主任委員、高市府民政局長、副秘書長與北市府秘書長。

至於曾被外界點名將下台的內政部長葉俊榮與教育部長潘文忠，知情人士表示，這兩名閣員不在內閣改組規劃內。（編輯：李明宗）1070222

蘇麗瓊小檔案
生日：1954年
學歷：東海大學社會工作學博士
東海大學社會學碩士
政治大學民族社會學系畢業

主要經歷：勞動部政務次長
台北市政府秘書長
高雄市政府副秘書長
高雄市政府民政局長、社會局長
勞委會副主任委員
內政部社會司司長


林美珠小檔案
生日：1953年11月12日台北出生
學歷：國立政治大學法律研究所碩士
國立政治大學法律系畢業

主要經歷：勞動部長
行政院政務委員兼蒙藏委員會委員長
嘉義縣政府副縣長
內政部政務次長
中央選舉委員會秘書長
行政院參事



延伸閱讀》勞動部長林美珠請辭 勞基法修法功成身退

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