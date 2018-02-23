去年患病已萌辭意 林美珠：讓我真正的休息

即將卸任的勞動部長林美珠23日坦言，去年修法期間發現生病時，就跟總統蔡英文及行政院長賴清德表達想休息的意願。（中央社檔案照片）
（中央社記者余曉涵台北23日電）即將卸任的勞動部長林美珠今天坦言，去年修法期間發現生病時，就跟總統蔡英文及行政院長賴清德表達想休息的意願，但直到昨天賴揆才准辭，她說：「這次就讓我真正的休息吧。」
行政院今天公布內閣改組名單，林美珠卸任，由高雄市副市長許銘春接任，晚間林美珠到記者室向勞動部記者辭行時，坦言在去年修勞動基準法期間時發現生病，已萌生辭意。
林美珠說，去年10月23日開刀住院5天4夜時，其他病人都是很快就凝血，並進行後續的放射治療，但她整整拖了一個月，到了11月23日才凝血並進行後續治療。
她表示，住院過程中，賴清德來探望過幾次，當時她已經表達希望在階段性任務完成後，可以讓她休息；後來見到蔡總統時，也趁著蔡總統驚訝她瘦了一大圈時，提出想休息的意願。
修法期間，林美珠說，她都是早上去醫院接受放療，然後趕到立法院，法都修完了，自己還沒完成治療，她感嘆：「這次就讓我真正的休息吧。」
另外，林美珠透露，賴清德是昨天行政院會後才告知她請辭獲准，直到今天早上看到媒體報導才知道接任人選是許銘春。
至於後續規劃，林美珠說，就是休息靜養。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070223
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