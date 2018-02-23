國安人事改組老幹新枝兼具 貫徹統帥意志

新任外交部長吳釗燮（左起）、陸委會主委陳明通均熟悉總統政策想法，新任國安局副局長柯承亨也是綠營出身，這次國安人事布局是統帥意志的貫徹。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）國安人事大異動，老幹新枝兼具。總統府高層分析指出，新任外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通均熟悉總統政策想法，新任國安局副局長柯承亨也是綠營出身，這次人事布局是統帥意志的貫徹。



府院今天宣布國安體系改組人事，包括總統府秘書長吳釗燮接外交部長；國家安全會議秘書長嚴德發接國防部長；台大國發所教授陳明通接任陸委會主委；海基會秘書長柯承亨接國安局政務副局長；國安會諮詢委員林良蓉轉任北美事務協調委員會主委；中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷任國安會諮詢委員。



知情人士強調，這次政府團隊異動，是「總統與院長充分討論，高度共識」。在國安人事，行政院長賴清德充分尊重蔡總統的憲法職權；在行政團隊的安排，蔡總統也完全尊重賴清德，相關人事是兩人中午在府內會面做最後敲定。



知情人士指出，賴清德過去半年來，對政院相關事務逐漸熟悉，與團隊成員也有良好溝通與任務協調，總體而言，賴清德對行政事務、團隊領導愈來瞭解、有自信，因此，在總統的充分尊重下，賴清德做了這樣的團隊調整。



內閣異動時間點的選擇，主要考量在於國會新會期開始，內閣總質詢等工作即將進行，所以部分人事必須在此時間點改組，因應後續政府團隊運作。



不過，不同性質的人事有不同處理，知情人士指出，總統相當重視總統府秘書長這個職位的安排，一旦人選確認就會對外宣布，至於另有任用的陸委會主委張小月、退輔會主委李翔宙，也將等新職處理安排明朗後，對外宣布。



由吳釗燮接任外交部長，府方高層說，主要考量是吳釗燮一向深得蔡總統信任、倚重，相當程度代表蔡總統在領導國際事務的意志貫穿；吳釗燮歷任陸委會主委、國家安全會議秘書長以及總統府秘書長，國安、外交等跨領域歷練，將有助外交部打開視野格局。



府方高層表示，吳釗燮離開總統府後，還是需要有人處理國際事務，並且與現在的國安團隊搭配，由於過去很多涉外工作在國安會討論，李大維與國安會的互動其實已相當熟悉。



對於陳明通回鍋陸委會，府方高層指出，陳明通對兩岸業務嫻熟，擔任學者時也從事許多交流工作，他熟悉民進黨的兩岸方針與蔡總統的想法，很適合擔任陸委會主委。



府方高層說，國安局過去多是任用軍方或國安局出身的人，柯承亨是綠營出身，進入國安局系統，這是民進黨政府執政到一個階段後「更完整的布局」。



府方高層指出，從陳明通接掌陸委會、吳釗燮接外交部、柯承亨到國安局、林良蓉去北美事務協調委員會，這些人原來就是熟悉蔡總統整體團隊，未來他們到更多領域歷練、直接指揮參與，貫徹總統意志。（編輯：許雅靜）1070223





（中央社製圖）

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