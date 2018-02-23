政院宣布 吳釗燮接外長嚴德發掌國防部

國安人事大異動，知情人士透露，由國家安全會議秘書長嚴德發（左）接任國防部長；外交部長將由總統府秘書長吳釗燮（右）出任。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北23日電）內閣改組啟動，行政院今天宣布由國家安全會議秘書長嚴德發接任國防部長；總統府秘書長吳釗燮任外交部長。（編輯：林淑媛）1070223



吳釗燮接外交部長 嚴德發掌國防部



（中央社記者葉素萍台北23日電）國安人事大異動，知情人士透露，國防部長馮世寬已完成階段性任務將卸任，由國家安全會議秘書長嚴德發接任；外交部長李大維也確定異動，將由總統府秘書長吳釗燮出任。



蔡政府上任屆滿1年9個月，總統蔡英文進行國安人事大調動，除了外交、國防外，勞動部長林美珠也因健康因素確定異動，行政院預計在下午3時公布異動名單，隨後總統府也將公布總統府秘書長和國安會秘書長新人事。



知情人士透露，吳釗燮出任外交部長，代表蔡總統領導外交事務的意志；吳釗燮一路從蔡總統在民進黨主席時期的秘書長到總統府秘書長，長久以來是蔡總統在國際與安全事務上倚重的首席幕僚，吳釗燮的人事任命，不僅凸顯蔡總統對吳釗燮的信任倚重，更相當程度代表蔡總統在領導國際事務的意志貫穿。



此外，吳釗燮跨領域歷練，也符合當前國際事務治理需要，知情人士分析指出，當前國際事務治理，不僅是傳統的外交工作，更涵括區域安全、地緣政治、非政府組織、國際經貿等各領域事務的綜合治理，需要具有跨領域、具備整體戰略思維與訓練的人來主政。







吳釗燮小檔案

生日：民國43年10月31日

學歷：國立政治大學政治學系畢業、美國密蘇里大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士

經歷：國立政治大學國關中心研究員、總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表處代表、國安會秘書長 生日：民國43年10月31日學歷：國立政治大學政治學系畢業、美國密蘇里大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士經歷：國立政治大學國關中心研究員、總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表處代表、國安會秘書長



嚴德發小檔案

生日：民國41年11月14日

學歷：陸軍官校64年班（裝甲兵科）、三軍大學陸軍學院75年班、三軍大學戰爭學院78年班

經歷：陸軍八軍團指揮官、參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、陸軍司令、參謀總長、國安會首席諮詢委員、國安會秘書長 生日：民國41年11月14日學歷：陸軍官校64年班（裝甲兵科）、三軍大學陸軍學院75年班、三軍大學戰爭學院78年班經歷：陸軍八軍團指揮官、參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、陸軍司令、參謀總長、國安會首席諮詢委員、國安會秘書長

吳釗燮歷任陸委會主委、國家安全會議秘書長以及總統府秘書長，歷練各項國安、外交等國際事務，「是總統在新階段布局國際事務的不二人選」。知情人士表示，國際事務挑戰越來越多元，新階段外交工作，新任部長的任務將是擴大強化與各國的實質關係，開啟各層面與國際社會的深度連結。新任部長除了要廣納各領域優秀人才參與相關工作，同時要積極培養新一代外交人才，年輕並強化外交事務人才的結構與能量。知情人士說，過去曾經有外交部長接任國安會秘書長或總統府秘書長的例子，對蔡總統而言，這些職務角色或許不同，但沒有前後大小之分。相反地，在蔡總統的戰略思維中，經過國安會等職位歷練而接任外交部長，對外交現場以及整體國家戰略的掌握可以更完整。知情人士指出，在政府團隊中，吳釗燮一直給人的印象就是只求做事，不計較位置的「做事的人」，只要團隊有需要，主席、總統交代，他就會全力以赴，使命必達。這次總統交付任務，吳釗燮也是勇於接受。





至於馮世寬轉任國防安全研究院董事長，嚴德發接任國防部長的人事布局。知情人士說，馮世寬已完成階段任務，他在新政府上任時發揮穩定效果，畢竟期別沒人比他高，他也離開軍方一陣子，沒有牽涉軍種間矛盾糾結，可以好做事，他也待過漢翔，國機國造案的建構，可以駕輕就熟。



知情人士指出，馮世寬大破大立的個性，對於重新建立國防能量有相當助力。現在馮世寬接掌國防安全研究院，也是借重他在這塊的資歷跟地位，把國防交流做起來。



嚴德發接任國防部長則具指標意義，知情人士說，嚴德發將是第一位曾任國安會秘書長的國防部長，過去當過參謀總長，一定程度可以反映蔡總統的用人風格及建軍思維，以參謀總長資歷到國安會了解國際事務、整體戰略，並參與國土安全、國家安全治理系統建立，嚴德發是第一位具備這樣歷練的國防部長。1070223



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