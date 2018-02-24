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桃園近7年人口遷入正成長 逾12萬冠全台

發稿時間：2018/02/24 12:03

最新更新：2018/02/24 12:48

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內政部24日公布統計，民國100年至106年淨遷入累計正成長人數，桃園市增逾12萬6000人最明顯。（中央社檔案照片）內政部24日公布統計，民國100年至106年淨遷入累計正成長人數，桃園市增逾12萬6000人最明顯。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北24日電）內政部今天公布統計，民國100年至106年淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市均超過萬人較多，其中以桃園市增逾12萬6000人最明顯。

內政部上午發布106年人口遷徙概況，實際遷徙人口（含鄉鎮市區內住址變更）160萬7000人，較105年減少3萬2000人（減少1.9%）；每千人的遷徙人口為68人，較105年減少1人。

國際遷徙方面，106年自國外遷入及初設戶籍者有5萬2488人、遷往國外者4萬3270人，分別較105年減少7.73%及3.43%。

觀察100年至106年遷移趨勢，淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市均超過萬人較多，其中以桃園市增逾12萬6000人最明顯。

淨遷入累計負成長超過萬人者依序為彰化縣、屏東縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、高雄市、苗栗縣及新北市等8縣市，為人口淨遷出較多的縣市。

至於區域人口遷移趨勢，近7年來區域別累計人口淨遷入數以北部地區人口淨遷入12萬6800人最多，金馬地區人口淨遷入3萬7466人次之。中部、南部及東部地區則呈現人口淨遷出較多的現象。（編輯：林興盟）1070224

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