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蔡總統：改革做得好 國家一定會進步

發稿時間：2018/02/24 12:53

最新更新：2018/02/24 14:06

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總統蔡英文（前右）24日特別返回故鄉屏東楓港，向鄉親問安，並肯定縣長潘孟安（左）對在地的用心。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日總統蔡英文（前右）24日特別返回故鄉屏東楓港，向鄉親問安，並肯定縣長潘孟安（左）對在地的用心。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）今天是農曆初九，民間習俗稱「天公生」，總統蔡英文特別返回故鄉屏東楓港，在德隆宮祈福揭匾。她告訴鄉親們要對台灣有信心，說明只要改革做得好，國家一定會進步。

蔡總統春節年假沒有回楓港，一度讓鄉親小失望，蔡總統年初一在屏東市玉皇宮發紅包時曾說，因年假期間墾丁塞車，所以會再找一天回楓港。蔡總統今天來到楓港祖厝旁的德隆宮參拜後向鄉親問安，她說，元宵節之前都算過年，今天回來不算太晚，祝福大家身體健康，今年一年都順利。

蔡總統表示，過去這兩年，台灣的經濟成長越來越好，農曆年前，股市在超過萬點時封關，失業率也是17年來最低點。政府不只拚經濟、也拚改革，包括推動轉型正義及司法改革等，我們都一項項認真打拚，也因為這樣，台灣變得越來越好、越來越進步。總統說，改革過程雖然辛苦，但是只要改革做得好，國家一定會更進步。

蔡總統也肯定縣長潘孟安對在地的用心與拚經濟，包括去年一年增加7000個工作機會，熱帶農業博覽會過年期間創下155萬人次。蔡總統說，自己已去過熱博，也請鄉親一定要去走一趟，看看潘孟安做得有多好，這樣拚經濟、照顧民眾的縣長，請鄉親支持他連任。

總統在廟前廣場發送狗年新春福袋給排隊民眾，也回到古厝與鄰里村民寒暄問好，鄉親們都非常高興看到總統回到故鄉，紛紛合影並索取簽名，現場氣氛熱烈。包括潘孟安、民進黨立委周春米及莊瑞雄等都陪同總統出席今天的拜年行程。（編輯：孫承武）1070224

總統蔡英文（前右）24日特別返回故鄉屏東楓港，在德隆宮祈福揭匾，並向鄉親拜年發紅包，現場氣氛熱烈。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日總統蔡英文（前右）24日特別返回故鄉屏東楓港，在德隆宮祈福揭匾，並向鄉親拜年發紅包，現場氣氛熱烈。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日

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