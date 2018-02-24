軍人年改案 行政院規劃3/1通過

行政院政務委員林萬億24日表示，行政院規劃於3月1日的院會通過軍人年改方案，之後送到立法院審查。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北24日電）行政院政務委員林萬億今天表示，行政院規劃於3月1日的院會通過軍人年改方案，之後送到立法院審查；依軍人退撫新制草案，年金最低保障樓地板將提高至新台幣3萬8990元。
身兼國家年金改革委員會執行長的林萬億告訴中央社記者，軍人年改方案將於下週四（3月1日）的行政院院會討論，預計可在當天會議中通過。通過後，將送到立法院審查。
林萬億表示，由於立法院院會今年1月底通過總預算案，軍公教加薪3%的案子順利通過，軍人年金最低保障樓地板也將提高至3萬8990元。
立法院新會期將於2月27日開議。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，新會期將推動軍人年改、司法改革、組織再造3大改革。
國防部去年11月公布軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後36個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準，而「最低保障金額」考量退休人員的基本生活所需一致，故軍人年金最低保障金額與公教一致，為公務人員委任第一職等本俸薪最高級加專業加給合計數額，約為每月3萬2160元。
但軍方基於軍人與軍公教工作性質不同，仍希望爭取俗稱樓地板的最低保障金額高於3萬2160元。知情人士表示，年改會召集的會議中國防部和退輔會等各方有共識，軍人月退的樓地板擬往上調高為3萬7835元，這是以軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給，計算軍人年金的最低生活保障。
由於立法院院會今年1月底通過總預算案，軍公教加薪3%的案子順利通過，因此少尉一級加薪3%後重新計算過後的軍人月退樓地板將提高為3萬8990元。
而軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，服役滿20年之後，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%。
同時，舊制年資的18%優存額度在改革後第一年取消，本金退還本人。（編輯：趙蔚蘭）1070224
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