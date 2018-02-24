女性閣員比例低政院預算遭凍 如今再少一人

行政院23日宣布5位首長人事異動，包括新任外交部長吳釗燮（上排左起）、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通（下排左起）、退輔會主委邱國正，女性閣員減少1人。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院106年度單位預算曾因女性閣員比例低，遭立法院凍結新台幣100萬元，行政院當時回覆，未來派任閣員將積極拔擢優秀女性擔任。府院人事小幅改組昨天底定，女性閣員再少1人。



行政院昨天宣布5位首長人事異動，包括新任外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、勞動部長許銘春、退輔會主委邱國正，女性閣員減少1人。



立法院預算中心近日彙整「106年度中央政府總預算案有關推動性別平等之決議事項，各機關辦理情形彙總報告」，並持續追蹤後續作為，盼推動友善性別平等環境。



其中，行政院106年度單位預算「性別平等業務」遭凍結100萬元，待行政院向立法院內政委員會專案報告並經同意後，始得動支。



立委提案指出，2016年台灣首次選出女性總統，在立法院中，女性立委的比例也創下新高。但行政院內閣成員44人中，只有7位是女性，占15%。



提案指出，總統蔡英文在2012年第一次競選總統期間，曾公開宣示女性閣員要達到1/3，離目標還有一段距離；行政院負責推動性別平等相關業務，卻無法以身作則，因此提案凍結部分預算。



行政院回覆的報告表示，查近5年行政院暨所屬機關進用女性政務首長、政務副首長比例，102年7月到106年2月間，女性閣員人數為10人至16人，比例介於11.63%到19.05%間。



行政院表示，自從蔡總統上任後，行政院暨所屬機關進用女性閣員人數由105年5月的12人，到106年2月增加為16人，共增加4人，比例也由13.95%增為19.05%，增加5.1個百分點，人數及比例都是近5年來最高。



行政院說，未來改善方向及規劃作為包括，在內閣閣員及主管職務派任時，將積極拔擢優秀女性擔任，以促進女性在公共治理參與。另外，將研蒐各國培育公共治理人才的制度及作法，研議建置產官學研各界領域女性人才資料庫的可行性等。（編輯：楊玫寧）1070224