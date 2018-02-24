和平協和2機組估26日修復 供電仍吃緊

和平電廠1號機22日破管，與故障中的協和1號機合計短少約115萬瓩供電量。台電表示，目前正加緊維修。圖為和平電廠。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北24日電）和平電廠1號機22日破管，與故障中的協和1號機合計短少約115萬瓩供電量。台電表示，目前正加緊維修，預計兩部機組可在26日修復歸隊，補足供電缺口，但仍預估屬供電吃緊狀態。
面臨能源轉型及空污問題，維持供電穩定可說是經濟部今年最嚴峻任務之一。根據台電統計，今年不到兩個月，已亮出7顆供電警戒橘燈，22日民營和平電廠1號機破管後，加上先前故障的台中電廠6號機及協和電廠1號機，出現約170萬瓩供電缺口，備轉容量率4.68%，更是創下歷年2月新低。
台中電廠6號機目前已歸隊，但和平1號機及協和1號機目前仍在維修中，台電表示，兩部機組預估都可在26日修復，希望爭取在白天上班時間前歸隊發電，合計可提供115萬瓩供電量。
根據台電官網預測未來一週電力供應狀況，計入和平及協和兩部機組供電量後，從2月25日到3月3日備轉容量燈號預估皆為供電吃緊黃燈，其中2月27日及3月1日預估備轉容量率最低，分別為6.24%及6.23%，接近供電警戒橘燈的6%門檻。
台電調度單位指出，今年1、2月用電較去年成長4%，其中1月份工業用戶用電較去年同期成長7.3%；台電推測，可能是景氣回溫，工業與商業用電量成長所致。（編輯：張良知）1070224
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