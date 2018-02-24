台北燈節熱鬧登場 燈海齊發吸引人潮[影]

2018台北燈節主燈「幸福魔力狗」24日晚間正式點燈開幕，吸引大批民眾到場搶拍精彩燈光秀。中央社記者謝佳璋攝 107年2月24日

（中央社記者劉建邦、游凱翔台北24日電）為期9天的2018台北燈節今晚在捷運西門站6號出口旁點燈起跑，人潮塞爆現場，台北市長柯文哲點燈，主燈「幸福魔力狗」展演區一路延伸至北門瞬間燈海齊發，揭開序幕。



2018台北燈節今天晚間在西門町6號出口旁舉行開幕點燈儀式，在數千名民眾倒數聲下，主燈「幸福魔力狗」及世大運聖火裝置的國定古蹟北門的雙主場，還有沿途花燈瞬間燈光四射、燈海齊發，搭配燈光秀，現場人潮擠爆西門站6號出口。



由於台北燈節主舞台區、成都路封路管制區段兩側擠滿人潮，台北捷運西門站1號及6號出口，因應人潮暴增，今天下午5時30分啟動出入口「只進不出」人潮管制，民眾暫時只能進站不能由兩處出口出站。



柯文哲晚間6時30分到場，他化身指揮家帶領管樂團步入會場，他說，去年首次把台北燈節移師至西門町，成功的把傳統節慶變成充滿年輕感十足和藝術的嘉年華會，今年因北門廣場完工，讓台北燈節除有過去的藝術基礎外，還加入文化意涵，民眾來逛台北燈節，可以白天看古蹟，晚上看花燈和逛商圈。





影片來源：中央社

台北市長柯文哲（前左2）24日晚間在台北西門町主持2018台北燈節開幕活動，率領鼓號樂隊熱鬧入場，架式十足。中央社記者王飛華攝 107年2月24日

2018台北燈節24日晚間在台北西門町周邊登場，主燈「幸福魔力狗」燈光秀搭配音樂帶來精彩演出，吸引不少民眾到場欣賞。中央社記者謝佳璋攝 107年2月24日

柯文哲致詞完後和與會貴賓一同把七彩狗餅乾倒入聚寶盆中，象徵餵飽主燈幸福魔力狗，並按下開關按鈕點燈，在滿場彩帶的襯托下，柯文哲正式宣布台北燈節活動起跑。



設計師陳政守解說主燈設計理念，他表示，5米高的主燈由「幸福金狗狗」、「幸福銀狗狗」及「幸福紅狗狗」3隻台灣土狗手牽手環繞而成，代表的是在地價值與世代傳承的融合意象，希望大家全力追求幸福。



金狗狗，代表Go Forward，以波瀾壯闊海洋圖騰為背景，展現台灣勇往直前民族特性；銀狗狗，代表Go Together，以四方圖騰象徵台北是多元城市，廣納四面八方朋友；紅狗狗，代表Go Future，以凱達格蘭族圖騰為背景，從原民文化出發，承接過去與未來。



特別的是，觀傳局特別與動保處合作，在主燈基座下方的LED螢幕顯示待認養流浪動物資訊，民眾只要拿起手機掃描QR code，就能獲得領養訊息。



觀傳局表示，西區門戶計畫已完成，包括北門廣場、日治時期鐵道部、台北郵局、大阪商社、三井倉庫、撫台街洋樓、機器局等古蹟，讓民眾賞燈不再只是走馬看花，也豐富文化意涵。



台北燈節到3月4日，於台北西區盛大登場，詳情可上官方網站https://2018.lanternfestival.taipei/查詢。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070224



