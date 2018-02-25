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央行總裁的最後一天 彭淮南做這些事情

發稿時間：2018/02/25 09:46

最新更新：2018/02/25 10:05

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央行總裁彭淮南25日卸任，一如往常到大安森林公園健走做體操，隨後到央行上班。中央社記者邱柏勝攝　107年2月25日央行總裁彭淮南25日卸任，一如往常到大安森林公園健走做體操，隨後到央行上班。中央社記者邱柏勝攝　107年2月25日

（中央社記者邱柏勝台北25日電）週日凌晨5時13分，位於台北市大安區麗水街的中央銀行總裁彭淮南宅邸燈亮了，擔任總裁的最後一天，他仍一如往常在天還矇矇亮時，就到大安森林公園運動、做早操。

zoom in 央行總裁彭淮南25日卸任，當天仍進央行上班。25日天還沒亮，彭淮南就到大安森林公園健走、做早操。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日央行總裁彭淮南25日卸任，當天仍進央行上班。25日天還沒亮，彭淮南就到大安森林公園健走、做早操。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日

彭淮南常在凌晨4時許就出門運動，今天起床時間較晚，「冬天以及週末假日時，總裁通常會晚些出門」，隨侍彭淮南20年的隨扈向中央社記者透露，以往彭淮南只會在早上運動約70分鐘，現在晚上也會到大安森林公園走個半小時，「總裁即將退休了，生活作息也有些調整」。

5時45分，彭淮南與夫人賴洋珠一同露面，隨即走向大安森林公園，開啟每天的「早課」。彭淮南雖年近80，依然健步如飛，未見老態。

記者詢問彭淮南如何持盈保泰，他強調，人的身體狀況好壞，一半是天生，另一半則是靠正常的生活作息、飲食以及平靜的心態，尤其像他這樣的公務員，「因為不可能每個人都滿意你，總會面對很多的批評，心態調整很重要」。

確實，彭淮南民國87年2月25日接任央行總裁，20年來，襄助台灣度過多次金融危機，讓新台幣匯率長期維持穩定，對產業發展帶來一定程度的助益，且央行每年固定盈餘繳庫，也為困窘的財政注入強心針。然而仍有許多開放派學者與立委曾大力抨擊他的貨幣政策，若他無法淡然處之，恐也無法在「異見」如此多的政治環境下屹立不搖。

談及卸任後規劃，彭淮南說，他今天還要進央行上班，「還有很多事情要做」，對退休的事「沒想那麼多」，強調要先把眼前的事情做好。而明天上午9時，新舊任總裁就要交接，對於子弟兵將接掌總裁大位，彭淮南表示，楊金龍在央行工作近30年，歷練豐富，「他會是很好的總裁」。

6時55分，彭淮南結束早上的運動行程，剛好足足70分鐘；他返家用完早餐後，隨即準備赴央行上班。他對時間的掌控，有如機器人一樣準確，而這樣的生活方式，在他卸任後仍會繼續下去。 （編輯：陳永昌／林淑媛）1070225

央行總裁彭淮南25日凌晨到大安森林公園健走，年近80的他，健步如飛，絲毫未見老態。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日央行總裁彭淮南25日凌晨到大安森林公園健走，年近80的他，健步如飛，絲毫未見老態。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日
執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南25日最後一天上班，早上抵達央行，搖下車窗向媒體揮手致意。中央社記者孫仲達攝　107年2月25日執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南25日最後一天上班，早上抵達央行，搖下車窗向媒體揮手致意。中央社記者孫仲達攝　107年2月25日

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