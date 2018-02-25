立院新會期優先法案 朝野聚焦空污法

立法院第9屆第5會期即將開議，空氣污染防制法修正草案，朝野4黨都將列入優先法案。圖為高雄一家工廠運作排煙。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇龍麒台北25日電）立法院第9屆第5會期即將開議，朝野都將在26日討論本會期優先法案；其中空氣污染防制法修正草案，朝野4黨都將列入優先法案。
立法院第9屆第5會期開議日雖然還需要26日朝野協商討論；不過26日中午，民進黨立委就將與行政院長賴清德便當會，討論本會期優先法案，26日下午則召開黨團大會，對於優先法案做最後確認。
國民黨立委方面，除了一早的幹部會議外，將在26日下午，由黨中央舉辦立法實務研討會，也會討論本會期優先法案。
民進黨立法院黨團總召柯建銘告訴中央社記者，民進黨團規劃的優先法案，目前包括經濟委員會的礦業法草案、公司法草案、社會福利及衛生環境委員會的空污法草案、內政委員會的都更條例草案、社會團體法草案、 財政委員會有當沖降稅延長也要修法，還有軍人年改、司法改革、組織改造、財團法人法草案等，各部會都有優先法案。
至於有許多優先法案，但在這個會期內處理得完嗎？柯建銘說，有衝突性的法案不多，軍人年改的內容也很優渥，而組改牽涉到繁雜的法案，或許可以母法與子法併排審查。
民進黨立法院黨團書記長何欣純說，賴清德上任後希望拚經濟、顧民生，因此行政院推動的經濟產業優先法案，這會期將盡速排定審議。
柯建銘與何欣純都說，詳細的優先法案內容還需要26日中午便當會與下午黨團大會討論後確定。
國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，國民黨對於優先法案還沒有做最後確認，但空污法草案、公司法草案、財政收支劃分法草案、攸關食品安全的修法等，都會列入優先法案；不過都還需要幹部會議、立法實務研討會再進一步討論。
時代力量立法院黨團總召徐永明說，礦業法草案、空污法草案朝野都有共識處理，只是內容問題。
他說，時力還希望處理集會遊行法草案、司法改革的審判制度相關修法，也支持促進轉型正義委員會人事盡速提出。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，親民黨團希望能夠設立防災總署，盼能列為優先法案。他說，包括空污法草案、毒品危害防制條例草案、礦業法草案，也都希望盡速處理。（編輯：蘇志宗）1070225
延伸閱讀》賴揆下動員令 要部會首長親自出席總質詢