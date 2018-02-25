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彭淮南時代終結 央行新舊任總裁明交接

發稿時間：2018/02/25 14:20

最新更新：2018/02/25 14:36

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執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南任期屆滿，25日最後一天到央行上班，為他的「最後公職」生涯畫下句點。中央社記者孫仲達攝 107年2月25日執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南任期屆滿，25日最後一天到央行上班，為他的「最後公職」生涯畫下句點。中央社記者孫仲達攝 107年2月25日

（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行新舊任總裁交接典禮將於明天上午9時舉行，彭淮南交棒給子弟兵楊金龍，象徵20年「彭淮南時代」的終結。

彭淮南、楊金龍二人，有著相同的成長背景。民國28年生於新竹的彭淮南，是工友之子，在9名子女中排行老七，小時候家境清苦，常以醬瓜汁配飯果腹，也養成他勤儉、低物慾的性格。

42年次的楊金龍，亦生於屏東恆春的清寒農家，不僅須幫家人養雞籌學費，為補充營養，還得自己釣青蛙烹煮來吃，但他們兩人都未被困苦的環境打敗，沒有富爸爸的他們，靠著個人努力，一路苦讀拿到國外文憑後，才取得進入央行任職的門票。

彭淮南32歲取得美國明尼蘇達大學經濟研究所碩士學位，回國後進入央行，擔任經研處的研究員；楊金龍則是台灣首批公費赴英留學生，36歲取得伯明罕大學經濟學博士學位，同年返台考進央行，首份職務同樣是經研處研究員，與彭淮南進入央行任職的軌跡類似。

民國87年的華航大園空難，同樣都成為了彭、楊兩人生命中的轉捩點。

時任央行總裁許遠東，原本搭乘華航班機，要前往印尼峇里島參加「東南亞國家中央銀行總裁聯合會」，但發生空難不幸離世，彭淮南臨危受命，接受前總統李登輝指示，卸下中國國際商業銀行董事長（兆豐商銀前身）一職，接任央行總裁，開創長達20年的「彭淮南時代」。

楊金龍當時也是許遠東隨行團中一員，但許遠東「臨陣換將」，改由他人出席，卻也因此讓楊金龍躲過死劫，進而成就20年後的央行總裁大位。

或許是兩人成長背景類似，彭淮南對楊金龍極力栽培。楊金龍在政大國貿所的畢業論文「有效匯率理論與其就台灣的實證分析」，其中一名口試委員，就是時任央行研究處科主任的彭淮南；且楊金龍自英國返台後，也是彭淮南向當年央行總裁謝森中力薦，讓楊金龍得以順利進入央行任職。

後來，彭淮南擔任央行總裁，更交付楊金龍多項重要任務，其中最重要的一項，就是推動即時總額清算系統（RTGS），降低銀行系統性風險，成為楊金龍從業務局長，一舉升任央行副總裁的主因。彭淮南不僅可說是楊金龍的導師，更是楊金龍生命中的貴人。

對楊金龍來說，彭淮南有如「父兄」般的存在，楊金龍對彭淮南忠心耿耿、使命必達，但因此也有不少人認為他缺乏彭淮南的「霸氣」，質疑他接任央行總裁後，能否走出自己的路。

「他其實個性是很強硬的」，楊金龍幕僚為他抱不平，強調以前楊金龍當業務局副局長時，曾為了說明政策，跟記者爭得面紅耳赤；也曾因部屬犯錯而大罵，「但現在脾氣有比較好一點」；幕僚說，楊金龍是深知自己副手身份，以及對彭淮南的尊重，才較為低調寡言。

明天彭淮南卸任後，將轉任央行顧問，央行也已經準備好他的新辦公室，以彭淮南的性格，極可能天天到央行上班。

外界認為，楊金龍師承彭淮南，在他升任總裁後，延續彭淮南政策的機率很高；換言之，20年的彭淮南時代雖告終結，但彭淮南的意志依舊有可能會延續下去。（編輯：林淑媛）1070225

（中央社製圖）（中央社製圖）

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