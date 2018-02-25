雲翠大樓陸籍夫婦遺體移出 搜救告終

花蓮大地震災情嚴重的雲翠大樓，經過10多天大型機具開挖拆除，最後2名中國大陸籍遊客丁文昌、何鳳華夫婦遺體在25日下午2時許移出，人命搜救終告一段落。中央社記者李先鳳攝 107年2月25日
（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮大地震災後19天，埋在雲翠大樓的中國大陸籍遊客丁文昌、何鳳華夫婦遺體在今天下午2時許移出，人命搜救終告一段落；搜救人員列隊目送殯儀車輛載送遺體離去。
花蓮縣消防局長林文瑞說，丁文昌、何鳳華兩具遺體被3樓大梁和倒塌牆壓住，為求遺體完整，搜救人員小心翼翼撥開旁邊土石，花了一些時間，讓他們尊嚴的移出。發現時，兩人均在同一張床上。
由於丁文昌、何鳳華被大樓主梁壓住，無法即時移出。花蓮縣府取得家屬同意後，宣布搜救中止，搜救人員以毛毯及木板覆蓋遺體，並在原地畫紅色標線，之後展開拆除作業。經過10多天大型機具開挖拆除，今天凌晨挖到位在4樓的紅色標線，改以小怪手清挖目標區（201）房，並由花蓮縣特搜隊人員徒手開挖，終於在下午2時左右移出。
花蓮6日深夜規模6.0地震，造成4棟大樓傾斜坍塌、17人死亡，其中雲門翠堤大樓塌陷造成14人罹難，其中12名是住在漂亮生活旅店的旅客，包括陸籍的楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然一家5口，以及楊麗蓉、李楊琦、余妃、韋嘉，和2名加拿大港裔（蘇煒禧、蕭敏渝）、台灣籍的旅客戴世璋，及台灣籍的旅店櫃檯工作人員江振昌。（編輯：李亨山）1070225
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