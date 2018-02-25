總統：共同努力維護人權自由正義普世價值

「國際大屠殺紀念日」活動25日在國家圖書館舉行，總統蔡英文出席致詞強調，台灣將與國際社會共同努力，維護人權、自由和正義的普世價值，建立一個沒有仇恨與歧視的未來。中央社記者吳翊寧攝 107年2月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）總統蔡英文今天出席「國際大屠殺紀念日」活動強調，台灣將與國際社會共同努力，維護人權、自由和正義的普世價值，建立一個沒有仇恨與歧視的未來。



蔡總統說，台灣正在籌劃設立國家人權博物館，未來將與以色列、德國及歐洲各機構進行交流，以加強下一代的人權教育。



駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會下午在國家圖書館共同主辦「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統致詞做了以上表示。



總統表示，這項紀念活動已連續3年在台灣舉辦，能有機會透過這項活動來致敬、緬懷和反思，要感謝駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）、德國在台協會處長歐博哲（Martin Eberts）以及所有參與這項重要活動的籌辦人員。



總統指出，去年游亞旭代表提出一個重要的論點，他說，數字無法呈現事件的全貌。6百萬不只是一個數字，而是代表著6百萬條生命。大屠殺的受害者是無數個個人，他們可能是別人的母親、父親、兒子、女兒、朋友和鄰居，卻在這慘無人道的時期失去寶貴生命。



總統強調，台灣與國際社會共同緬懷他們，絕不會忘記他們何以提早結束生命。大家肩負的責任是「永誌不忘，勿蹈覆轍」，必須繼續從個人及國家的角度思考能做的事，務必使世界各地不再發生這樣的事情。



總統說，在歐洲，從「奧許維茲集中營」遺址到多瑙河畔的紀念館與博物館，看似與台灣相隔遙遠，但陳述的是一個大家都認同的事：全人類有共同責任維護人權、自由和正義的普世價值。此一責任不只著眼於過去，更因為想建立一個沒有仇恨與歧視的未來。



總統強調，台灣將繼續與國際社會共同努力，確保此一責任不被忘記或扭曲。過去兩年來，籌劃在台灣設立國家人權博物館，成立後將與以色列、德國及歐洲各機構進行交流，以加強下一代的人權教育。



蔡總統感謝以色列和德國辦事處在台灣舉辦這項活動，衷心期待每年藉由這些活動，大家將履行「永誌不忘，勿蹈覆轍」的承諾。



包括總統府秘書長吳釗燮、外交部次長吳志中、教育部次長姚立德及各國駐台使節與代表都出席這場活動。（編輯：黃國倫）1070225





「2018國際大屠殺紀念日」活動25日在國家圖書館舉行，透過點燃的燭光以及猶太教式祝禱，悼念當年大屠殺悲劇並緬懷犧牲者。中央社記者吳翊寧攝 107年2月25日

「2018國際大屠殺紀念日」活動25日在國家圖書館舉行，許多民眾仔細瀏覽現場展出的相關事件內容介紹。中央社記者吳翊寧攝 107年2月25日

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