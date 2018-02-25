深夜埋伏貼身採訪 遇見不一樣的彭淮南

央行總裁彭淮南25日卸任，一如往常到大安森林公園健走做體操，隨後到央行上班。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日

（中央社記者邱柏勝台北25日電）清晨5時45分，戴著鴨舌帽、口罩的央行總裁彭淮南現身宅邸前，一看到記者，立刻拿下口罩向記者說，「讓你久等了，不好意思」，笑容帶點羞澀，一點都不像談起貨幣政策時的霸氣總裁。



週日凌晨4時15分，空氣中充滿朝露的水氣，中央社記者抵達彭淮南位於台北市大安區麗水街的宅邸，大部分人仍在被窩中享受假期的慵懶，夜顯得特別沉靜，但彭淮南隨扈已在宅邸附近巡邏，記者身背電腦、相機，駐足彭淮南宅邸樓下，自然難逃隨扈法眼，記者也藉機上前表明來意。



「以前很多媒體來採訪老闆，都是等他上班出門前；像你這麼早來的，應該是第一個」，隨扈表示，彭淮南出門運動前，家中的燈會先亮，大概花20分鐘整裝後，夫人賴洋珠會跟著他一起出門。



彭淮南多年來的習慣，貼身隨扈再清楚不過，他說，「今天是假日，應該會比平常晚一點；他起床後，我會先報告有媒體來，再看他是否願意受訪」。等待彭淮南起床的這段期間，隨扈用手機查詢降雨機率，也會仰望天空觀察天氣狀況，若可能下雨，他會先回去拿傘。



對於這位14A總裁的運動習慣，隨扈形容是「風雨無阻」，如果天氣好，會在大安森林公園走一圈；下雨的話，就會轉戰中正紀念堂，「因為裡面有雨遮」。



看看錶，5時13分，彭淮南宅邸的燈終於亮起，隨扈即刻上樓通報記者來訪。數分鐘後，有了令人喜出望外的消息，隨扈說，「今天老闆叫我不要跟，看來你有機會採訪」，因為過去彭淮南早上運動時，除了夫人陪伴外，旁邊也有隨扈貼身護衛，「這應該是第一次讓記者跟著他去運動」。



彭淮南20年的總裁任內，空前、恐也是絕後的一次貼身採訪正式展開。





央行總裁彭淮南25日凌晨到大安森林公園健走，年近80的他，健步如飛，絲毫未見老態。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日

5時45分，彭淮南與賴洋珠一同現身。或許是天冷，彭淮南頭戴鴨舌帽，臉上戴著口罩，他還貼心叫隨扈幫記者準備早餐，後來得知，早上來官邸來採訪的記者，彭淮南都會請隨扈為他們準備早餐，足見總裁的體貼與細心。



「總裁早！今天夫人沒一起來嗎？」走在大安森林公園內，不時有人向彭淮南打招呼，從對話內容中，可察覺平常站在彭淮南身旁的，都是夫人賴洋珠，然而今天卻是個陌生男子闖入了總裁的運動日常。



繞完大安森林公園一圈後，彭淮南走到公園內的露天音樂台，開始做體操。只見他擺動身軀，配合節奏吸氣、吐氣，自成套路。記者提問，此套體操是否有取經於何種武術？彭淮南笑稱，「只是簡單的體操動作」，而每天早上運動70分鐘，更是他近50年來從未改變的好習慣。



彭淮南結束運動後，記者一路陪他走回宅邸，彭淮南又不忘再問記者一次「有沒有吃早餐啊？」並拍著記者的肩說「可以回去啦！辛苦了，你也一起走了70分鐘啦」；「我也要回家吃早餐了，你一直在這裡等，我壓力也很大耶！」



彭淮南回家後換下運動服，吃完早餐後，快步走出家門，公務車早已在門口等候，這是總裁的最後一天上班日，平淡一如往常。 （編輯：林淑媛）1070225





執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南任期屆滿，25日最後一天到央行上班，為他的「最後公職」生涯畫下句點。中央社記者孫仲達攝 107年2月25日

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