彭帥與謝淑薇拆夥：20年友情停在這

台灣網球女將謝淑薇（左）和中國大陸女將彭帥（右）的「海峽組合」確定拆夥。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安桃園25日電）台灣網球女將謝淑薇和中國女將彭帥的「海峽組合」確定拆夥，彭帥傍晚回到北京後又在微博上發文：「現在一切都結束了，不僅僅是在球場，將近20年的友情就停在這兒了。」
彭帥稍早先在微博透露，無力、難過、鬱悶…是的，我和謝淑薇發生了矛盾，原因是因為體能教練。
而謝淑薇也在微博上不甘示弱回應：「謝謝來搶走我唯一的體能師，掰掰。」意指彭帥搶走了她的體能訓練師。
對此彭帥則連續發文強調，一開始說好是體能訓練共用，而澳網期間有天因下雨比賽延誤，和體能訓練師多練了半小時的體能，此舉引來謝淑薇不快，對此兩人都有和謝淑薇解釋過，但沒能取得諒解。
彭帥更加碼爆料，謝淑薇後來不希望兩人共用體能訓練師，「原本大家說完的計畫你變了，不讓體能繼續帶我倆，只可以帶你，哪怕你不用的時間也不能跟我，要不然就不打雙打了。體能也很難過，他說兩個都是他帶的學生，他希望把我們兩個都帶好。」
兩人拆夥的消息曝光後越演越烈，稍晚彭帥將微博上有關相關事件的發文全部刪除，只留下：「彷彿如同一場夢，我們如此短暫的相逢，不想再說了，愛你的胡說八道，祝福你我的老搭檔！」（編輯：方沛清）1070225
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中國大陸女將彭帥在微博上留言說「彷彿如同一場夢，我們如此短暫的相逢」。（圖取自彭帥微博 www.weibo.com）