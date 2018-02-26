仰德大道水泥車事故釀4死 士檢偵結歸納3原因

陽明山仰德大道去年7月一輛水泥灌漿車失控連撞汽機車，造成4死8傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北26日電）陽明山仰德大道去年7月發生水泥灌漿車失控連撞汽機車的4死8傷車禍事故，士檢今天偵結此案，認為車禍發生原因包括有引擎煞車無法正常操作、超載以及手煞車系統遭拆除。



士林地檢署新聞稿指出，檢察官調查發現，信詠公司陳姓負責人管理的車牌號碼680-QP混凝土泵浦車，車齡近40年，她應注意讓車輛保持在可供正常行駛的狀態，但竟讓車輛嚴重超載（限總重15公噸，經測量20.16公噸），也疏於注意手煞車系統遭移除。



阮姓男子去年7月19日受陳姓負責人指示，駕駛這輛混凝土泵浦車，欲前往台北市士林區永公路進行灌漿作業，因車輛後差速器的減速驅動齒輪固定螺帽鬆脫，造成中央傳動軸後端與後差速器脫離，並掉落於地面，導致無法正常操作引擎煞車。



而且這台水泥灌漿車嚴重超載及手煞車系統遭拆除，無法讓車輛達到減速的作用，再加上當時處下坡路段的重力加速度等因素，阮男無法正常駕駛車輛而失控，在台北市士林區仰德大道3段、新安路口前，追撞同向及對向車輛，先後造成4人死亡、3人重傷及5人傷害的嚴重車禍事故。



士檢偵辦後認定，陳姓負責人及維修車輛的盧姓人員涉犯業務過失致死罪嫌，今天將他們提起公訴；阮姓駕駛，江姓、陳姓隨車人員以及陳姓負責人的父親，分別因死亡、犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。



士檢呼籲車輛修護業者對於大型工程車輛的維護、保養需落實，以避免上述嚴重車禍事件再次發生，也建議相關主管機關，對於大型工程車輛監理、查核及管控宜與加強，以維護國人安全。（編輯：張銘坤）1070226