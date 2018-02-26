北市民眾罰單重複繳 5年金額逾686萬

根據台北市交通事件裁決所統計，民國102年至106年有8951件重複繳款罰單尚未完成退款，金額達新台幣686萬3190元。圖為警方臨檢畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市交通事件裁決所統計，民國102年至106年有8951件重複繳款罰單尚未完成退款，金額達新台幣686萬3190元。交通裁決所表示，民眾從3月1日起可上網查詢並辦理退款。
交裁所違規裁罰課長吳素禎告訴中央社記者，多數民眾拿到罰單後會到超商繳費，不過，在超商繳款的銷案時間需2至3天，「有的民眾可能今天上午繳款，下午查發現還沒銷單，會重複繳納。」
除了民眾，計程車也常發生重複繳款情形，吳素禎說，有的計程車司機繳過款後，車行還會再幫忙繳，變成一張單恐繳納多次。
吳素禎說，交裁所發現民眾重複繳款後，會以掛號信通知，若民眾仍未辦理退款，會再寄平信，不過，有些民眾居住地與戶籍地不符，或有些民眾常常收不到信，導致102年至106年仍有8951件重複繳款罰單尚未完成退款，金額為686萬3190元。
她表示，線上查詢系統於3月1日上線，民眾可自行上網查詢有無重複繳納情形，不用再被動的等待通知。若符合退款資格，在交裁所網站下載退款申請書，填寫後附上帳戶影本寄到交裁所，核對無誤後即退款。1070226
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