洪健昭文武雙全 語文長才新聞界少見[影]

(中央社台北26日電)中央通訊社前董事長洪健昭20日病逝,享壽86歲,一生除了經歷豐富,最令人印象深刻的應該是他的直率個性與高超的外語能力。



洪健昭畢業於台灣大學外文系,後來分別在美國南伊利諾大學與喬治城大學取得新聞碩士、歷史學博士學位。服預官役期間,在陸軍總部擔任與駐台美軍聯繫的編譯官,退役後在台北美國新聞處與英文中國郵報任職。



進中央社後,曾派駐約旦、華府、東京和倫敦等地,也曾任英文部主任、副社長、社長和董事長。



西元2009年9月,洪健昭以77歲高齡回任中央社董事長,在兩任董事長之間,他還曾先後擔任總統李登輝的日文通譯與政府駐義大利的代表。



洪健昭也曾受行政院客家委員會委託,2010年將「台灣現代文學之父」賴和的小說集翻譯成英文。





中央通訊社前董事長洪健昭曾受行政院客家委員會委託,2010年將「台灣現代文學之父」賴和的小說集翻譯成英文。(中央社)

洪健昭2011年7月卸任中央社董事長後,不時回中央社到各部室串門子,笑咪咪地逢人就問:「怎麼樣?最近好吧?」在外文新聞中心見到美籍改稿顧問就說英文,跟日文組的日籍同事就說日文,笑聲此起彼落。



認識洪健昭的人,都知道他英、日文俱佳,在同一輩的人當中相當罕見。這跟他的天賦與成長背景都有關係。



洪健昭生於1932年,老家在淡水,父親在台灣光復後曾任台灣銀行板橋分行協理。1945年日本戰敗投降時,洪健昭在淡水中學唸初二。



洪健昭曾說,他的母語算是日文,英文次好,接下來才是中文,因為他不僅在初二之前接受日本教育,後來念成功中學甚至在台大念外文系時,同學幾乎都說日語。



他說,結婚後跟太太也說日文,直到孩子出生,才改用台語;洪健昭的妻子已在3年前過世。



洪健昭雖是台灣人,但講國語帶東北腔。他曾解釋說,那是因為他大學畢業後,到陸軍總部聯絡室擔任國軍與駐台美軍的聯絡官。聯絡室有很多東北人,但台灣人只有他一個。



他在陸總部聯絡室任職5年,前兩年是預官役,後3年是擔任高階的特種編譯官。他在接受台大橄欖球隊部落格訪談時說,那時整個國軍找16個人擔任編譯官,他考第2名,但因為不是中國國民黨員,差點未能錄取。



洪健昭高頭大馬,曾是台大橄欖球校隊副隊長,可謂文武雙全,也因此自視甚高。他在中央社任職期間善待部屬,關心他們的家人,但工作時要求嚴格,常把shit(屎)字掛嘴邊,例如 Who wrote this piece of shit?!(這狗屁文章是誰寫的?!)被質問的人只能虛心受教。



洪健昭對中央社有深厚感情,也常樂意幫助新聞的後進。為迎接今年4月中央社慶,中央社今年1月請他錄製影片,他慨然應允,所拍的影片就成為他一生最後影像紀錄。(編輯:李明宗)1070226







