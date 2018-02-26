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洪健昭文武雙全 語文長才新聞界少見[影]

發稿時間：2018/02/26 22:01

最新更新：2018/02/26 23:37

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（中央社台北26日電）中央通訊社前董事長洪健昭20日病逝，享壽86歲，一生除了經歷豐富，最令人印象深刻的應該是他的直率個性與高超的外語能力。

洪健昭畢業於台灣大學外文系，後來分別在美國南伊利諾大學與喬治城大學取得新聞碩士、歷史學博士學位。服預官役期間，在陸軍總部擔任與駐台美軍聯繫的編譯官，退役後在台北美國新聞處與英文中國郵報任職。

進中央社後，曾派駐約旦、華府、東京和倫敦等地，也曾任英文部主任、副社長、社長和董事長。

西元2009年9月，洪健昭以77歲高齡回任中央社董事長，在兩任董事長之間，他還曾先後擔任總統李登輝的日文通譯與政府駐義大利的代表。

洪健昭也曾受行政院客家委員會委託，2010年將「台灣現代文學之父」賴和的小說集翻譯成英文。

中央通訊社前董事長洪健昭曾受行政院客家委員會委託，2010年將「台灣現代文學之父」賴和的小說集翻譯成英文。（中央社）中央通訊社前董事長洪健昭曾受行政院客家委員會委託，2010年將「台灣現代文學之父」賴和的小說集翻譯成英文。（中央社）

洪健昭2011年7月卸任中央社董事長後，不時回中央社到各部室串門子，笑咪咪地逢人就問：「怎麼樣？最近好吧？」在外文新聞中心見到美籍改稿顧問就說英文，跟日文組的日籍同事就說日文，笑聲此起彼落。

認識洪健昭的人，都知道他英、日文俱佳，在同一輩的人當中相當罕見。這跟他的天賦與成長背景都有關係。

洪健昭生於1932年，老家在淡水，父親在台灣光復後曾任台灣銀行板橋分行協理。1945年日本戰敗投降時，洪健昭在淡水中學唸初二。

洪健昭曾說，他的母語算是日文，英文次好，接下來才是中文，因為他不僅在初二之前接受日本教育，後來念成功中學甚至在台大念外文系時，同學幾乎都說日語。

他說，結婚後跟太太也說日文，直到孩子出生，才改用台語；洪健昭的妻子已在3年前過世。

洪健昭雖是台灣人，但講國語帶東北腔。他曾解釋說，那是因為他大學畢業後，到陸軍總部聯絡室擔任國軍與駐台美軍的聯絡官。聯絡室有很多東北人，但台灣人只有他一個。

他在陸總部聯絡室任職5年，前兩年是預官役，後3年是擔任高階的特種編譯官。他在接受台大橄欖球隊部落格訪談時說，那時整個國軍找16個人擔任編譯官，他考第2名，但因為不是中國國民黨員，差點未能錄取。

洪健昭高頭大馬，曾是台大橄欖球校隊副隊長，可謂文武雙全，也因此自視甚高。他在中央社任職期間善待部屬，關心他們的家人，但工作時要求嚴格，常把shit（屎）字掛嘴邊，例如 Who wrote this piece of shit?!（這狗屁文章是誰寫的？！）被質問的人只能虛心受教。

洪健昭對中央社有深厚感情，也常樂意幫助新聞的後進。為迎接今年4月中央社慶，中央社今年1月請他錄製影片，他慨然應允，所拍的影片就成為他一生最後影像紀錄。（編輯：李明宗）1070226


洪健昭小檔案
生日：民國21年2月15日生於台北市
學歷：美國喬治城大學歷史博士、美國南伊利諾大學新聞碩士、台灣大學外文系學士
經歷：中央通訊社董事長、英文中國郵報顧問主筆、中華民國駐義大利代表、總統府參議、中央通訊社社長、副社長



延伸閱讀》中央社前董事長洪健昭病逝 享壽86歲

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