衛生紙醞釀調漲 國發會：第一時間監控

民生物資衛生紙擬在3月中旬後漲價，引發民眾搶購，國發會主委陳美伶26日接受中央社訪問時呼籲民眾要有信心，政府已在第一時間監控，穩定民生物價。中央社記者吳家昇攝 107年2月26日
（中央社記者陳政偉台北26日電）衛生紙擬在3月中旬後漲價，引發民眾搶購，國發會主委陳美伶今天表示，，請民眾要有信心，政府已在第一時間監控，穩定民生物價，也不認為CPI年增幅會因此上升。
國內家用紙品業者廠商23日指出，衛生紙預計3月開始調漲價格，各大賣場從週末開始，出現搶購風潮，由於補貨不及，出現部分賣場的貨架被掃光的現象。
行政院穩定物價小組幕僚之一、國家發展委員會主委陳美伶今天對中央社記者表示，剛卸任央行總裁的彭淮南，長期關注在物價穩定方面，做得相當好。國發會訂定的107年國家發展計畫，也設定消費者物價指數（CPI）年增幅不能高於2%。
她指出，可以理解民眾受預期心理影響的搶購行為，政府在上週五時，第一時間就出手監控，並根據近日民眾的消費行為與價格變化，查訪通路商，避免有哄抬價格的情形發生。
陳美伶也說，以往調薪後、農曆春節年後，有些民生物資價格會趁季節性因素蠢蠢欲動，消費者也會因人性因素受影響，但民眾應該有信心，政府穩定物價小組的相關部會都會隨時關注，針對問題馬上處理。
陳美伶解釋，經調查，國際紙漿價格確實有漲，且漲幅不低。如果廠商是合理微幅反映原料成本，相信消費者也會接受，且只要確保貨源充足，消費者不需要搶購囤積。
她表示，衛生紙採買占民生支出比重不高，影響物價漲幅的比例很低，請民眾不用恐慌，也不需擔心後續連鎖效應，CPI年增幅不會因此上升。（編輯：林孟汝）1070226
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