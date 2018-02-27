接府秘書長組金三角 陳菊：尚未討論

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長陳菊26日接受談話性節目專訪，媒體人詢問是否會接下總統府秘書長的職務，和總統蔡英文、行政院長賴清德形成一個「金三角」。陳菊表示，還沒有討論到這個階段。



府院人事調整，陳菊被點名是接任總統府秘書長的最佳人選，外界認為府秘書長一職虛位以待就等陳菊點頭，陳菊的動向持續受到關注。



陳菊應「新聞追追追」專訪，媒體人聚焦在陳菊是否接府秘書長職務的話題。



媒體人周玉蔻詢問陳菊，蔡總統有沒有請她當秘書長，還是這樣的消息只是試水溫。



陳菊表示，總統沒有針對職務來討論，總統和她（陳菊）討論是要扮演什麼樣的角色，選舉時一定不只是在南台灣助選。



她說和蔡總統一樣都關心民進黨執政，包括2018選戰，如果執政沒有得到全面支持，那還有哪些是人民所不滿意的、原因在哪裡，她們針對這些問題討論。



陳菊說，至於個人的角色，只要對民進黨有幫助、對整個大的方向有幫助，她都不在乎。



周玉蔻認為陳菊可能會在民進黨初選結束、下屆高雄市長候選人確定後就會離開高雄市長的位子，然後由一位代理市長去接任，屆時陳菊就會扮演比較高度的角色。陳菊仍以還沒有討論到這個階段做答覆。



另有媒體人說，很多人都期待陳菊去接總統府祕書長的位置，正好可以更進一步幫忙蔡總統，並形成「金三角」，也就是總統和賴清德，再加一個新的總統府祕書長陳菊。



陳菊表示，現在沒有討論到這個階段，但至少她會重視。（編輯：何宏儒）1070227