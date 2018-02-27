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蔡總統：兩岸現狀維持非單方責任

發稿時間：2018/02/27 20:46

最新更新：2018/02/27 22:52

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總統蔡英文（右2）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，並主持開幕儀式。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日總統蔡英文（右2）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，並主持開幕儀式。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）總統蔡英文今天表示，東亞區域的和平、穩定與繁榮是世界秩序重要關鍵，而台灣對兩岸關係維持現狀的立場不會改變，但現狀維繫不是單一國家責任，需區域內國家共同努力。

蔡總統出席「107年外交部新春聯歡晚會」時表示，台灣是國際社會負責任一員，固然面對許多挑戰和壓力，但從不妄自菲薄，放棄對國際社會的責任。

蔡總統表示，對台灣來說，東亞區域的和平、穩定與繁榮是世界秩序重要關鍵，「台灣對於兩岸關係維持現狀的立場不會改變」，但「現狀的維繫不是單一國家的責任，維持現狀需要整個區域所有國家共同來努力」。

外交部「新春聯歡晚會」晚間在圓山大飯店舉行，由昨天接任外交部長的吳釗燮主持。外交部表示，共有各國駐台使節代表與配偶，及監察院長張博雅、部會首長、工商業、藝文界、醫界與新聞媒體領袖等近300名賓客應邀共襄盛舉。

蔡總統說，台灣身為印度－太平洋區域自由民主國家，會跟周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由、開放的共同成果，並守護以法規為基礎的國際秩序。

此外，蔡總統表示，政府秉持「踏實外交，互惠互助」原則，台灣與友邦的雙邊合作關係更深化鞏固，在國際參與方面也得到許多友邦支持，而政府推動的「新南向政策」也在雙邊貿易額與簽證觀光等領域開花結果。

蔡總統表示，台灣與歐美及日本等理念相近國家關係也持續提升，高層互訪頻繁，雙邊對話、簽署協定及備忘錄數量都在提升，內容也更豐富多元。

蔡總統也提到6日花蓮發生震災，她到花蓮勘災時，與到台灣協助救援的日本專家會面，新加坡專機也載了救災物資，「說明了我們國家之間的深厚友誼」，她再次感謝其他許多國家提供的援助和關懷。

吳釗燮表示，感謝駐台使節、代表深化與台灣關係所做的努力與貢獻。過去一年來，政府積極推動「踏實外交」，在雙邊關係、國際參與及區域合作累積許多成果。

吳釗燮說，最近國際社會有許多正面發展，包括南北韓對話、跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）達成協議等，為區域和平、經濟整合注入新動能，台灣也將掌握契機，強化與國際社會合作。

他期盼今年繼續以務實彈性、精進創新精神與各國攜手合作，以具體行動為亞太地區和平與繁榮貢獻心力。

除感謝各國對花蓮震災的慰問與協助，吳釗燮也邀各國使節、代表到花蓮旅遊，相信這將對花蓮很有幫助。

駐台使節團團長、尼加拉瓜駐台大使塔比亞（William Tapia）表示，狗年象徵好運與新希望，期盼新的一年台灣及各國關係在所有友人支持及協助下更提升。

外交部表示，今年新春聯歡晚會以「台灣犬」為主視覺、「十犬（全）十美，有狗（夠）精彩」為主題，邀請「藝想台灣劇團」、「舞魅薪傳舞團」、「Life爵士樂團」及「舞工廠踢踏舞團」等擔綱演出。

坐在主桌的賓客除蔡總統、吳釗燮，還有由外交部長轉任國家安全會議秘書長的李大維、塔比亞、美國在台協會處長梅健華（Kin Moy）、日本駐台代表沼田幹夫等人。（編輯：李明宗）1070227

總統蔡英文（中）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，蔡總統舉杯向出席的外賓敬酒。左為外交部長吳釗燮、右為尼加拉瓜共和國駐台大使塔比亞。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日總統蔡英文（中）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，蔡總統舉杯向出席的外賓敬酒。左為外交部長吳釗燮、右為尼加拉瓜共和國駐台大使塔比亞。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日
總統蔡英文（左2）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，離開前揮手致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日總統蔡英文（左2）27日晚間在台北圓山大飯店，出席外交部新春聯歡晚會，離開前揮手致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月27日
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